HFV sucht Mitarbeiter*in in der IT (m/w/d)

Wir, der Hamburger Fußball-Verband (HFV), suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Person zur Mitarbeit in der IT (m/w/d) mit dem Schwerpunkt der Digitalisierung zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit (39h/Woche).

Inhalte/Aufgaben:

Als mitarbeitende Person in der IT bist du wesentlich für die Digitalisierung verschiedenster Prozesse in Abstimmung mit den Fachbereichen zuständig. Dabei sind dies deine zentralen Aufgaben:

Konzeptionierung und Umsetzung der Digitalisierung von Prozessen im HFV in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Administration der im HFV vorhandenen IT-Systeme (Netzwerk, digitale Telefonanlage, Office 365, Wordpress, DFBnet, etc.)

Aktualisierung der IT-Struktur des Verbandes

Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit neu eingeführten und bestehenden IT-Systemen

Persönliche Voraussetzungen:

Wir suchen dich, wenn du Lust hast den Amateurfußball in Hamburg mit deinen Ideen weiterzuentwickeln. Insbesondere solltest du dabei folgende Skills mitbringen:

Sicherer Umgang mit Office 365 und der entsprechenden Administration

Vorkenntnisse im Bereich der Digitalisierung durch berufliche Erfahrung

Selbständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit

Mobilität und Flexibilität

Einsatzbereitschaft (ggfs. auch am Abend und an Wochenenden)

Interesse am Vereinsfußball und Anwenderkenntnisse über das DFBnet

Vorkenntnisse in Wordpress und Netzwerk- sowie Windows Server-Administration sind wünschenswert

Wir bieten eine interessante Aufgabe im Bereich des organisierten Sports im größten Sportfachverband in Hamburg sowie die Möglichkeit der Arbeit direkt an der Basis des Fußballs. Als mitarbeitende Person bist du Teil der Dachorganisation für ca. 400 Vereine in Hamburg und Umgebung mit ca. 210.000 Mitgliedern. Du wirst Teil eines hochmotivierten Teams. Mobiles Arbeiten ist für uns selbstverständlich und Teil deiner Arbeitswoche.

Interesse? Dann jetzt bewerben!

Eine schriftliche Bewerbung ist schnellstmöglich ausschließlich per E-Mail an bewerbungen@hfv.de zu richten.

Rückfragen? Hier melden:

Hamburger Fußball-Verband e.V.

Herr Jörg Timmermann

Wilsonstraße 74 a-b, 22045 Hamburg

Tel.: 040 / 675 870 – 24 oder E-Mail: joerg.timmermann@hfv.de

