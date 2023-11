HFV sucht Masterplan-Koordinator*in (m/w/d)

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit mehr als 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der größte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit

eine/n Masterplan-Koordinator*in (m/w/d; 40 Stunden pro Woche)

Die Tätigkeit soll vorrangig am Standort Frankfurt wahrgenommen werden. Arbeitstage am Standort Grünberg und mobiles Arbeiten sind ebenfalls möglich. Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet.

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

Planung, Steuerung und Umsetzung der Masterplan-Maßnahmen durch enge Zusammenarbeit mit den betroffenen ehren- und hauptamtlichen Bereichen im Landesverband und im DFB

Controlling von Masterplan-Themen und Maßnahmen auf Verbands- und Vereinsebene

Regelmäßiger Austausch mit der Stabsstelle der Direktion Amateurfußball und Fußballentwicklung zur Unterstützung der Umsetzung des aktuellen Masterplans und bei der Entwicklung künftiger Masterpläne

Berichterstattung an ehrenamtliche Führungsgremien bzw. Vorbereitung von Unterlagen für Gremiensitzungen

Datenpflege im Reporting-Tool des DFB

Verantwortung für die Kontrolle der Umsetzungen inkl. der Einhaltung von Terminen und Fristen (u.a. bei Förderanträgen)

Vertretung des Landesverbands im Rahmen der MPK-Tagungen

Verbandsinterner sowie landesverbandsübergreifender Austausch mit dem Ziel, Synergieeffekte zu erzielen

Enger und regelmäßiger Austausch mit den Fachabteilungen und dem/der Geschäftsführer*in sowie dem/der Präsident*in, um die strategische Ausrichtung des Landesverbands mit den Masterplan abzustimmen

Das bringst Du mit:

Abgeschlossenes Studium, bevorzugt im Bereich Sportwissenschaft/Sportmanagement oder vergleichbare Qualifikationen

Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit sowie eine schnelle Auffassungsgabe

Hohes Maß an Eigeninitiative, Ergebnisorientierung, Engagement und Flexibilität sowie Aufgeschlossenheit für neue Themen und Trends im Amateurfußball

Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit

Erfahrung im Erstellen von Konzepten und in der Projektarbeit

Sicheres Auftreten und Moderationsfähigkeit

Gute EDV-Kenntnisse (insbesondere Microsoft365, E-Learning-Tools, Videokonferenz-Programme) und Kenntnisse in der Verwaltung

Bereitschaft zu flexiblen Arbeitszeiten (an Wochenenden und in den Abendstunden) sowie Bereitschaft zu Reisetätigkeiten (Führerschein notwendig)

Das erwartet Dich bei uns:

Vielfältiges, interessantes Aufgabengebiet im spannenden Fußballumfeld

Mitarbeit in einem hochmotivierten Team

Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

Kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team

Berufserfahrung ist wünschenswert. Eine Affinität zum Sport und insbesondere zum Fußball und seinen Strukturen setzen wir voraus.

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Bewerbungsunterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 30. November 2023 ausschließlich in elektronischer Form (maximale Dateigröße 4 MB) an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]