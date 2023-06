HFV sucht Leiter*in Finanz- und Rechnungswesens

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) ist die Vereinigung der fußballspielenden Vereine in Hessen und mit ca. 500.000 Mitgliedern in 2100 Vereinen der zweitgrößte Sportfachverband in Hessen.

Wir suchen schnellstmöglich für unsere Abteilung

eine(n) Leiter*in des Finanz- und Rechnungswesens (m/w/d)

(vorerst befristet in Vollzeit) am Standort Frankfurt. Einsätze am Standort Grünberg sind möglich.

Zu Deinen Aufgaben zählen unter anderem:

• Organisation und Entwicklung aller Vorgänge in der Abteilung einschließlich Personalführung, Koordination von Zahlungsausführungen, Mahnwesen, Rechnungsfakturierung, Buchen, Kalkulationen

• Vorbereitung und Mitwirkung bei der Erstellung des Jahresabschlusses nach Handelsrecht

• Liquiditätsmanagement, Haushaltsplanung und Controlling

• Ansprechpartner für unsere ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie Vereine und weitere Externe (Banken) im Bereich Finanzen

• enge Abstimmung mit dem Steuerberaterbüro sowie Begleitung von Betriebsprüfungen durch Behörden, Krankenkassen, etc.

• Reporting an Vorgesetzte und Gremien

• Vorbereitung von Investitionsentscheidungen durch Finanzierungsvergleiche

• Erstellen von Erfolgsrechnungen und strategischen Planungen

Das bringst Du mit:

• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse (Bilanzsteuerrecht, Finanzplanung/-wesen, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling sowie Vor-/Umsatzsteuerrecht)

• Erfahrungen in der steuerlichen Betrachtung von gemeinnützigen Organisationen

• EDV-Kenntnisse auf den Gebieten Finanzkosten und Leistungsrechnung sowie Anlagenbuchhaltung. Umfassende Kenntnisse im Umgang mit SAGE 100 sind von Vorteil

• Abgeschlossenes BWL-Studium oder mehrjährige Tätigkeit als qualifizierter Bilanzbuchhalter*in

• Eigeninitiative, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise

• Teamorientierung und Erfahrungen in einer leitenden Funktion

• Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit und hohes Engagement

• Rhetorisches und sicheres Auftreten, Durchsetzungsvermögen gegenüber Geschäftspartnern, ehrenamtlichen Mitarbeitern und Behörden

• Gute Auffassungsgabe und termingerechte Umsetzung von Projekten

• Bereitschaft zur permanenten Weiterbildung

Das erwartet Dich bei uns:

• Vielfältiges Aufgabengebiet im spannenden Fußballumfeld

• Möglichkeit von bis zu 60 Prozent mobilem Arbeiten

• Kollegiales Arbeitsumfeld in einem kleinen Team

Wenn wir Dein Interesse geweckt haben und Du davon überzeugt bist, dass Du unseren Vorstellungen entsprichst und in unser Team passt, dann freuen wir uns über Deine aussagekräftige Bewerbung.

Deine Unterlagen schickst Du bitte unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung bis zum 16. Juli 2023 ausschließlich per E-Mail an:

HESSISCHER FUSSBALL-VERBAND e.V.

Otto-Fleck-Schneise 4

60528 Frankfurt am Main

personal@hfv-online.de

[hfv]