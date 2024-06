Heim-EM: LGBTIQ-Aktivitäten in den Fanzonen

Die Heim-EM ist für alle da. In den Fan-Zonen der Gastgeberstädte wird es über das Turnier hinweg verschiedene Aktivitäten zu queeren Themen in Verbindung mit Fußball geben.

In Berlin wird es über den gesamten Zeitraum der EM im Pride House am Poststadion Public Viewing und ein buntes Rahmenprogramm geben. Hamburgs queerer Sportverein "Startschuss" richtet am 6. Juli in der Fan Zone einen queeren Aktions-Tag aus. Zudem findet in Düsseldorf (14.5.-14.7.) die Ausstellung "Flagge zeigen – Queeres Leben im Sport" in der Zentralbibliothek (Konrad- Adenauer-Platz 1) statt und auch in Dortmund (27.6.-30.6.) wird eine Ausstellung unter dem Motto "Fan.Tastic Finals 2024" in der Berswordthalle durchgeführt.

Ein weiteres Highlight gibt es in Frankfurt, wenn am 27. Juni um 18 Uhr im Open Air Kino am Untermainkai die Dokumentation "Lotus Sports Club" läuft, in der es um das erste LGBTIQ*-Fußballteam aus Südostasien geht. In München geht am 22. Juni die CSD-PolitParade durch die Stadt, das Straßenfest wird das ganze Wochenende rund um den Marien- und Odeonsplatz stattfinden.

CSD-Termine während der EM:

Berlin: 27.07.2024

Stuttgart: 27.07.2024

Köln: 21.07.2024

München: 22.06.2024

