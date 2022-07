Hegering: "Natürlich haben wir in der Kabine auch gefeiert, das war echt richtig gut"

Hegering: "Eine brutale Defensivleistung"

Als Gruppensieger ins EM-Viertelfinale: Vier Tage nach dem Traumstart gegen Dänemark (4:0) siegte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit 2:0 gegen Mitfavorit Spanien. Besonders erfreut war Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg über die Defensivleistung ihrer Mannschaft. Im DFB.de-Interview spricht die 32 Jahre alte Abwehrchefin Marina Hegering über die Unterstützung von der Bank sowie die mentale und körperliche Regeneration nach dem "Arbeitssieg".

DFB.de: Frau Hegering, Sie sind von der UEFA zum "Player of the Match" gewählt worden. Wie beurteilen Sie das 2:0 gegen Spanien?

Marina Hegering: Wir sind einfach nur megafroh und erleichtert, dass wir den Schritt geschafft und den Gruppensieg klargemacht haben. So können wir doch ein Stück weit beruhigter in das letzte Spiel gegen Finnland gehen. Das war der erste Schritt, den wir erreichen wollten - und wir freuen uns auf alles, was noch kommt.

DFB.de: Martina Voss-Tecklenburg sprach im Anschluss davon, dass die Defensive sich in der Kabine gefeiert habe und die Taktik voll aufgegangen sei. Wie haben Sie das Spiel als Abwehrchefin erlebt?

Hegering: Das war wirklich eine brutale Defensivleistung. Gestern hat die gesamte Mannschaft sich als Defensive betrachtet - natürlich haben wir in der Kabine dann auch gefeiert, das war echt richtig gut. (lacht) Da wir in der Abwehrreihe tief standen, waren die Wege nicht ganz so weit. Das Mittelfeld war ein bisschen aktiver, weil wir viele Wege mitgehen mussten. Die Spanierinnen haben sich viel bewegt und oft den Ball gehabt - das ist dann auch für den Kopf anstrengender. Deswegen war es eine immense Willensleistung.

DFB.de: Wie haben Sie die große Unterstützung von der Bank während des Spiels wahrgenommen?

Hegering: Ich bin ein Typ, der auf dem Platz sehr wenig wahrnimmt. Aber diesmal gab es ein paar Situationen, in denen ich den Support mitbekommen habe. Sie haben wirklich alles gegeben, laut reingeschrien und gejubelt, jeden gewonnenen Zweikampf und abgewehrten Ball gefeiert - das ist cool und macht Bock. Das gibt uns auf dem Platz ein gutes Gefühl. Und am Ende ist es dann auch schön zu sehen, dass wir alle gemeinsam feiern.

DFB.de: Wie Kapitänin Alexandra Popp nach ihrem Tor, als sie zur Bank lief. Wie sind Sie als Team zusammengewachsen?

Hegering: Es ist echt spannend, das kann man gar nicht so genau beantworten, weil es auch ein längerer Prozess ist. Die beiden Vorbereitungslehrgänge in Herzogenaurach haben uns als Mannschaft sehr gutgetan. Da hatten wir viel Zeit zusammen und in einer Atmosphäre, die total entspannt war - teilweise hat sich das gar nicht nach Trainingslager angefühlt. Das war einfach top, wir haben uns sehr wohl zusammen gefühlt - da sind wir gut zusammengewachsen.

DFB.de: Die Bundestrainerin hat der Mannschaft den Tag nach dem Spiel freigegeben. Wie regenerieren Sie mental und körperlich?

Hegering: Ich schaue immer, wie viel ich schlafe - vergangene Nacht war das nicht so viel. Dann schaue ich immer, dass ich am Morgen noch etwas Entspanntes mache, und versuche mich mittags noch mal hinzulegen, um den Schlaf nachzuholen. Und am Nachmittag mache ich ein bisschen Krafttraining - am Tag nach dem Spiel tut mir das immer ganz gut.

[ag]