Giannikis neuer Trainer von 1860 München

Drittligist TSV 1860 München hat einen neuen Cheftrainer. Argirios Giannikis wird die "Löwen" auf die verbleibenden Spiele der Rückrunde in der laufenden Saison 2023/2024 vorbereiten. Der Vorsprung des ehemaligen Bundesligisten auf die Abstiegsplätze beträgt derzeit zwei Punkte. Der in Nürnberg geborene Coach, der die Nachfolge von Maurizio Jacobacci antritt, wird beim TSV 1860 mit dem bestehenden Trainerteam mit Harald Huber, Franz Hübl und Jörg Mikoleit zusammenarbeiten. Seinen Einstand gibt Giannikis im ersten Pflichtspiel des Jahres 2024 am Samstag, 20. Januar (ab 16.30 Uhr, live bei MagentaSport), gegen den MSV Duisburg.

Der 43-Jährige hat die Ausbildung zum Fußball-Lehrer im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen und kann seitdem die UEFA-Pro-Lizenz vorweisen. Seine Karriere begann er als Co-Trainer von Markus Kauczinski beim Karlsruher SC und später beim FC Ingolstadt 04. Im Oktober 2017 übernahm er den damaligen West-Regionalligisten Rot-Weiss Essen in einer schwierigen tabellarischen Situation und erreichte mit dem Traditionsverein aus dem Ruhrpott einen Punkteschnitt von 1,88. Die gemeinsame Zeit an der Hafenstraße endete nach der Bekanntgabe des Wechsels von Argirios Giannikis am Saisonende zum VfR Aalen in die 3. Liga vorzeitig.

Nach der Station auf der schwäbischen Alb wechselte Giannikis in die zweite griechische Liga, in der er PAS Giannina zum Aufstieg in die höchste Spielklasse führte und im Folgejahr mit Platz acht erfolgreich abschloss. Daraufhin holte ihn im Oktober 2021 der griechische Spitzenclub AEK Athen. In der Hauptstadt war Giannikis bis März 2022 tätig.

"Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns"

"Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und darauf, die Mannschaft, die Mitarbeiter und die Fans kennenzulernen", sagt Argirios Giannikis. "Wir haben in den nächsten Monaten eine Menge Arbeit vor uns. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen werden."

Dr. Christian Werner, neuer Sport-Geschäftsführer beim TSV 1860 München, erklärt: "Ich freue mich, dass ich zu meinem Amtsantritt den neuen Cheftrainer des TSV 1860 München vorstellen kann. Argirios kennt von seinen Stationen in Essen und Athen die Arbeit in Traditionsvereinen mit einer großen Erwartungshaltung. Seine Spielphilosophie ist es, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen und trotz des Blicks auf eine stabile Defensive stets aktiven Fußball zu spielen. Dies sehe auch ich als das Ziel unseres Spiels und hoffe, dass sich unsere Fans an einer attraktiven Spielweise erfreuen können."

