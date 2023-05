FVM bietet Ausbildungsplatz für Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Du möchtest gerne hauptberuflich im Fußball arbeiten?

Du hast Spaß daran Verwaltungs- und Organisationsaufgaben zu übernehmen?

Du hast Interesse an der Mitarbeit in einem dynamischen Team und möchtest Menschen die Ausübung ihres Hobbys ermöglichen?

Dann könnte diese Ausschreibung interessant für Dich sein!

Der Fußball-Verband Mittelrhein bietet zum 1. August 2023 einen

Ausbildungsplatz für eine*n Kaufmann/-frau für Büromanagement (m/w/d)

Im Rahmen der 3-jährigen Ausbildung mit IHK-Abschluss erwartet Dich eine abwechslungsreiche Tätigkeit im sportlichen Umfeld. Die praktische Ausbildung erfolgt in der Geschäftsstelle des FVM (Sportschule Hennef, Sövener Straße 60, 53773 Hennef) und an der Berufsschule wird das dazu erforderliche theoretische Fundament vermittelt.

Als Arbeitgeber zeichnet uns aus:

Persönliche Betreuung während der gesamten Ausbildungszeit

Moderne Arbeitsplätze in der Verbandsgeschäftsstelle in der Sportschule Hennef

Flexible Arbeitszeitgestaltung - Möglichkeiten des Mobilen Arbeitens

Zuschuss zum Jobticket (Deutschland Ticket) während der Ausbildungszeit

Mitarbeit in verschiedenen Großprojekten und -veranstaltungen im Fußball

Deine Aufgaben:

Du bekommst einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Sportorganisation und lernst die Verbandsstrukturen des Fußballs insbesondere im Bereich des Spielbetriebes kennen.

Du lernst kaufmännisch-verwaltende Tätigkeiten selbständig auszuführen, diese Vorgänge zu organisieren und unterstützt den zuständigen Fachreferenten in seinen administrativen Aufgaben.

Du unterstützt unsere Gremien (insbesondere im Bereich Spielbetrieb) im Tagesgeschäft sowie in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen und wirfst einen Blick hinter die Kulissen der Organisation von Ligen und Wettbewerben.

Du beantwortest Anfragen der Mitgliedsvereine sowie der ehrenamtlich Mitarbeitenden aus dem FVM und seinen Fußballkreisen.

Du wirkst bei verschiedenen Projekten des FVM mit (z.B. Pokalfinals und Saisoneröffnungen).

Unser Anforderungsprofil:

Du hast die mittlere Reife, die Fachhochschulreife bzw. das Abitur erfolgreich abgeschlossen.

Du kennst Dich mit den MS-Office-Produkten, wie Word, Excel, PowerPoint und Teams aus.

Du hast Spaß am Organisieren.

Verantwortungsbewusstsein, Gewissenhaftigkeit sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit sind für Dich wichtige Eigenschaften.

Idealerweise konntest Du schon erste Erfahrung in der Vereins-/Verbandsarbeit sammeln (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten, wie z.B. Trainer*in, Betreuer*in, Jugendsprecher*in oder Praktika).

Der Fußball-Verband Mittelrhein ist der siebtgrößte Landesverband im Deutschen Fußball-Bund mit rund 400.000 Einzelmitgliedern in ca. 1.100 Vereinen. Er ist u.a. zuständig für die Organisation des Spielbetriebs in seinem Verbandsgebiet und versteht sich als Dienstleister für seine Vereine. Die Geschäftsstelle des FVM hat ihren Sitz in Hennef, zudem unterhält der FVM dort eine verbandseigene Sportschule, die auch als Bundes- und Landesleistungszentrum für weitere Sportarten dient. Insgesamt beschäftigt der FVM rund 100 Mitarbeiter*innen, davon 28 in der Geschäftsstelle.

Da die Tätigkeit im FVM zum Kontakt mit Kindern und Jugendlichen führen kann, müssen Mitarbeiter*innen, gemäß der Satzung des FVM, ein einwandfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. Dieses muss im Original vorgelegt werden und darf nicht älter als drei Monate sein.

Du hast Lust Teil unseres Teams zu werden und Deine Ausbildung beim FVM zu starten? Dann sende uns bis spätestens Freitag, 26. Mai 2023. Deine Bewerbungsunterlagen per E-Mail (bitte in einem Sammeldokument/PDF mit einer maximalen Dateigröße von 6 MB) an:

Fußball-Verband Mittelrhein e.V.

Geschäftsführer Dirk Brennecke

Sövener Straße 60

53773 Hennef

E-Mail: tanja.weirich@fvm.de

Für Rückfragen kannst Du Dich gerne an Frau Weirich (tanja.weirich@fvm.de oder 02242/91875-0) wenden

[fvm]