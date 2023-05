Fünf Tore nach der Pause: U 18 bezwingt Dänemark furios

Spiel gedreht: Die deutsche U 18-Nationalmannschaft hat sich auch von einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstand nicht beirren lassen und klar gegen Dänemark gewonnen. In Vorsfelde spielte sich das Team von DFB-Trainer Christian Wörns im zweiten Durchgang in einen Rausch und bezwang die Nordeuropäer letztlich 5:2 (0:2).

"Die zweite Halbzeit war super, aber ich fand die erste Halbzeit auch nicht schlecht", so Wörns. "Wir gehen zweimal alleine auf den dänischen Keeper zu und müssen da wenigstens 1:0 in Führung gehen. Dann kriegen wir aus dem Nichts das 0:1 und nach einem Standard das 0:2 - das ist ärgerlich. Wir haben viele gute Sachen gemacht, aber auch viele einfache Fehler. In gewissen Phasen waren wir da unzufrieden. Wir haben in der Halbzeit gesagt, dass mit einem schnellen Anschlusstreffer alles möglich ist. Das haben die Jungs super umgesetzt und es war dann wirklich eine tolle zweite Halbzeit."

Ulrich und Pejcinovic drehen das Spiel in sieben Minuten

Vor 626 Zuschauer*innen erwischten die Gäste einen Start nach Maß. Ole Jakobsen (14.) und Alexander Simmelhack (18.) schossen die Dänen früh in Führung. Nach der Halbzeitpause zeigte sich das DFB-Team stark formverbessert. Laurin Ulrich (53.) und Dzenan Pejcinovic (57., 60.) drehten das Spiel binnen sieben Minuten, Sidney Raebiger (76.) per Foulelfmeter und Leon Opitz (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.

Bereits am Donnerstag kommt es zum Wiedersehen mit dem dänischen Nachwuchs. Anstoß im Wolfsburger Drömlingstadion ist um 11 Uhr.

[dfb]