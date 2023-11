FLV Westfalen sucht Referenten "NRW bewegt seine KINDER!" (w/m/d)

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) mit rund einer Million Mitgliedern in 2400 Vereinen ist einer der größten Sportfachverbände in Deutschland und betreibt in Kaiserau neben der Verbandsverwaltung ein umfangreiches SportCentrum mit SportSchule, SportHotel und SportCongressCenter.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Referenten Landesprogramm "NRW bewegt seine KINDER!" (w/m/d)

Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet in Teilzeit mit 19,25 Wochenstunden zu besetzen.

Die Zielsetzung der Stelle ist die Entwicklung leichtathletischer Konzepte für Kindertagesstätten und -tagespflegen, außerunterrichtlicher Schulsport / Sport im Ganztag sowie die allgemeine Kinder- und Jugendarbeit in Sportvereinen und die kommunale Entwicklungsplanung / Netzwerkarbeit.

Die Aufgaben:

Entwicklung leichtathletischer Konzepte zur Ausgestaltung der Kooperationen mit Kinder-tagesstätten/Kindertagespflege sowie außerunterrichtlichen Schulsport und Ganztag

Entwicklung, Organisation, Durchführung und Evaluierung von Kita-Fortbildungen für

Erzieher*innen und Übungsleiter*innen

Weiterentwicklung, Unterstützung und Beratung leichtathletischer Kinder- und Jugendarbeit in Sportvereinen sowie die Entwicklung des „Mini LA-Abzeichens" und die Bewerbung des KIBAZ-Kinderbewegungsabzeichens des LSB NRW

Konzeptionierung, Organisation, Durchführung und Evaluierung von Lehrerfortbildungen und weiteren Qualifizierungsmaßnahmen

Mitarbeit und Organisation von unterschiedlichen Kooperationen, Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionstagen sowie die Mitgestaltung und Unterstützung an verschiedenen Projekten, wie z.B. „Offensive Basissportarten“, Sporthelfer-Zusatzmodul Leichtathletik

Information und Austausch mit der Kommission „Schulsport Leichtathletik“ und den

Ansprechpersonen Schulsport in den LA-Kreisen sowie den Jugendwarten Leichtathletik

Mitgestaltung und Aktualisierung von Inhalten der „Schulsportplattform Leichtathletik"

Weiterentwicklung, Unterstützung und ggf. Vernetzung der verbandlichen und schulischen Wettkampfsysteme, wie z.B. bei den „NRW YoungStars“ oder JtfO-Wettbewerben (Jugend

trainiert für Olympia)

Allgemeine Verwaltungstätigkeiten, wie z.B. die Bearbeitung von Kooperationsvereinbarungen

Die Anforderungen:

Abgeschlossenes Sportstudium BA oder vergleichbarer Abschluss

Strukturkenntnisse von Sportorganisationen

Substanzielles Wissen und Erfahrungen in der Verbands- und Vereinsarbeit der Leitathletik

Teamgeist, hohe soziale Kompetenz und Kommunikationsfähigkeit

Zuverlässigkeit, Eigeninitiative und selbständige Aufgabenwahrnehmung

Fundierte EDV-Anwenderkenntnisse in den gängigen Softwareprogrammen (z.B. MS Office 365)

Methodische und didaktische Fähigkeiten in der Bildungsarbeit, sowohl online als auch in

Präsenz

Bereitschaft zu Arbeitseinsätzen in den Abendstunden und an den Wochenenden

Mitarbeiter*innen des Verbandes sind verpflichtet ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 72a SGB VIII vorzulegen

Das bieten wir:

Flexible Arbeitszeiten (Gleitzeit) und die Möglichkeiten zum mobilen Arbeiten (die Geschäftsstelle des Verbandes ist in Kamen)

Eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem Sportverband mit Freiraum für eigene Ideen und Entwicklungsmöglichkeiten

30 Tage Urlaub und bezahlt arbeitsfrei am 24. Und 31.12.

Betriebliche Altersvorsorge

Kostenfreie Getränke

Vergünstigte Mahlzeiten

Jobticket

Parkplätze für Mitarbeitende

Attraktive Vergütung entsprechend unserem Haustarif (angelehnt an IG-Metall)

Urlaubs-/Weihnachtsgeld

Spät-/Nacht-/Sonn- u. Feiertagszuschläge

Wenn Sie das Angebot anspricht und Sie sich persönlich und fachlich in das Projekt einbringen möchten, richten Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte in digitaler Form an:

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen

Stabsstelle Personal

Jakob-Koenen-Str. 2

59174 Kamen

Bewerbung@FLVW.de

Hinweis zum Datenschutz: Mit Ihrer Bewerbung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten erfasst und zur Abwicklung des Bewerbungs- und ggf. Einstellungsverfahren gespeichert werden. Wir behandeln diese Daten mit großer Sorgfalt nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

