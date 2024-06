Felix Zwayer pfeift Italien gegen Albanien

Der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer wird bereits am zweiten Tag der EURO 2024 seine Premiere auf der großen Fußballbühne feiern. Der 43 Jahre alte Berliner kommt am Samstag (ab 21 Uhr, live in der ARD und bei MagentaTV) in der Vorrundenpartie zwischen Titelverteidiger Italien und Albanien in Dortmund zum Einsatz.

Assistiert wird Zwayer von Stefan Lupp und Marco Achmüller an den Seitenlinien. Als Vierter Offizieller kommt Daniel Siebert , der zweite deutsche EM-Unparteiische, zum Einsatz. Als Video-Schiedsrichter sitzen Bastian Dankert und Christian Dingert im Leipziger VAR-Raum. Nur der zweite VAR-Assistent Rob Dieperink kommt aus den Niederlanden.

"Ich möchte meine bestmögliche Leistung bringen", sagte EM-Novize Zwayer, der bei der WM 2018 als Video-Schiedsrichter im Einsatz war, kurz vor der EM dem SID: "Wenn man im Tunnel steht und zu seinem ersten Spiel aufläuft, wird es sich ein besonderer Moment sein. Ich hoffe auf eine tolle Atmosphäre."

[sid]