FC Ingolstadt: Capretti nicht mehr Trainer

Der FC Ingolstadt 04 hat am Tag nach der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV 1860 München Guerino Capretti von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Nach der sechsten Niederlage in Folge sahen sich die Verantwortlichen gezwungen, den 41-Jährigen mit sofortiger Wirkung freizustellen. Der Fußball-Lehrer betreute die Schwarz-Roten erst seit dem 21. Spieltag der laufenden Saison, hatte Anfang Februar die Nachfolge von Rüdiger Rehm angetreten. Aus zehn Ligapartien unter Capretti holte der FCI nur vier Punkte.

"Rino hat das Team übernommen und unter nicht einfachen Umständen versucht, den Turnaround zu schaffen. Dies ist leider nicht gelungen und wir haben weiter an Boden verloren", erläutert FCI-Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer und fügt an. "Wir befinden uns aktuell in einem Schlüsselmoment, in dem wir alles daransetzen werden, die Kurve zu bekommen, um nicht weiter in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aufgrund der sportlichen Talfahrt müssen wir handeln, um schnellstmöglich Punkte einzufahren und das Team wieder in die Erfolgsspur zu bringen."

Wie es beim FC Ingolstadt 04 auf der Trainerposition zukünftig weitergeht, will der Klub zeitnah bekanntgeben. Vorerst übernimmt Co-Trainer Maniyel Nergiz die Einheiten der Lizenzmannschaft. Am Ostersonntag, 9. April (ab 13 Uhr, live bei MagentaSport), ist der ehemalige Bundesligist beim Tabellenletzten SV Meppen zu Gast.