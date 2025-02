Fahnen, Spieltag-Pins und Give-Aways beim Island-Spiel

Frauen-Nationalmannschaft

Nations League der Frauen: Schottland-Spiel in Wolfsburg

Der nächste Austragungsort für ein Heimspiel der DFB-Frauen ist fix: Das Team von Christian Wück wird am 8. April (ab 17.45 Uhr, live in der ARD) in Wolfsburg antreten. Gegner in der Volkswagen Arena ist in der UEFA Women's Nations League Schottland.