European Resuscitation Council sucht CPR Fan Zone Projektkoordinator*in

Im Jahr 2024 richtet Deutschland die 17. UEFA-Fußball-Europameisterschaft aus. Die Austragung des größten europäischen Sportereignisses bietet der UEFA und dem DFB die einmalige Gelegenheit, gemeinsam das Beste des europäischen Fußballs auf der Grundlage von Exzellenz, Nachhaltigkeit und Leidenschaft zu präsentieren. Der Anspruch dieses Turniers ist es, ein Beispiel für andere UEFA-Wettbewerbe zu sein und ein starkes Vorbild für die Zukunft des europäischen Fußballs zu hinterlassen. Im Hinblick auf die bevorstehende UEFA EURO 2024 im nächsten Jahr in Deutschland möchten wir das Thema Wiederbelebung besonders in den Fokus rücken und sowohl Fußballspieler*innen als auch deren Fans in lebensrettenden Maßnahmen schulen. Geplant ist eine Awarenesskampagne, mit der 12 Millionen Fußballfans erreicht werden.

Alle zehn Austragungsorte der UEFA EURO 2024 werden mit Fan Zones ausgestattet sein. Diese tragen den Namen "UEFA EURO 2024 Fan Zone Festival" und fungieren als das Basislager für Fußballfans aus aller Welt, die eine Vielzahl von Aktivitäten genießen können. Der ERC/German Resuscitation Council (GRC) und die UEFA werden durchgehend mit einem gemeinsamen Stand in allen Fan Zones vertreten sein. An unserem Stand werden wir gezielt für das Thema Laienreanimation werben und die Fans spielerisch über einen Wettkampfmodus an die Thematik heranführen. Etwa 300 Volunteers aus dem EURO 2024 Volunteer Pool (insgesamt etwa 16.000) werden für dieses Projekt eingesetzt.

Deshalb sucht der ERC sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

eine*n CPR (cardiopulmonary resuscitation) Fan Zone Koordinator*in,

der*die dieses Projekt für die UEFA EURO 2024 leitet und starke organisatorische Fähigkeiten mitbringt. Bewerbungen können über gtsl@erc.edu eingereicht werden.

Vertragszeitraum: zum nächstmöglichen Zeitpunkt, befristet bis zum 19.07.2024

Anstellungsart: Festanstellung (40h)

Dieser Job gewährt einen faszinierenden Einblick in die Kampagnen der UEFA und des ERC und bietet zahlreiche Möglichkeiten, sich bei verschiedenen Interessengruppen in der Fußballwelt zu präsentieren. Die ausgewählte Person wird zudem in die allgemeinen Planungsprozesse im medizinischen Bereich für die UEFA EURO 2024 integriert. Wir suchen eine fußballbegeisterte Person mit Interesse am medizinischen Bereich, idealerweise mit Erfahrung in CPR. Die Position erfordert, dass die Person offen und bereit ist, innerhalb Deutschlands zu reisen. Es gibt außerdem mehrere Gelegenheiten, andere Fan Zones von UEFA-Wettbewerben zu besuchen, darunter das Finale der UEFA Youth League in der Schweiz und das Champions League Festival in London, Großbritannien.

Der Einstellungsprozess und der Arbeitgeber für diese Position liegen beim ERC. Obwohl der Hauptsitz des ERC in Brüssel, Belgien, ist, wird die ausgewählte Person während ihres gesamten Einsatzes im Büro der EURO 2024 GmbH arbeiten, um eine enge Zusammenarbeit mit dem EURO-Büro sicherzustellen. Die Position erfordert die Bereitschaft zu Reisen zwischen dem ERC- und dem EURO-Büro sowie zu mehreren Reisen innerhalb Deutschlands.

PROFIL

FACH & SOZIALKOMPETENZEN

Erfahrung im Projektmanagement

Serviceorientierung und lösungsorientiertes Denken

Leidenschaft für die Weitergabe von Wissen

Freude im Umgang mit Menschen

Stressresistenz

Organisatorische Fähigkeiten

Gute Kommunikationsfähigkeiten

Kompetenzen in der Problemlösung

ZIEL

Leitung und Koordination des UEFA EURO 2024 Fan Zone-Projekts in Deutschland im Auftrag des ERC und der UEFA.

AUFGABEN

Primärer Ansprechpartner für die leitenden Volunteers der CPR-Kampagne

Inspektion der CPR-Stände in jeder Gastgeberstadt

Enge Zusammenarbeit mit der UEFA und der EURO 2024 GmbH

Kontaktperson für den Betreiber der Fan Zone

Verantwortlich für die Organisation der Schulung der (Leitenden) Volunteers im April/Mai 2024

ARBEITSORT

Vor Turnierstart:

Frankfurt (EURO 2024 GmbH HQ)

Brüssel (ERC-Büro)

Mobil/Remote

Während des Turniers:

Frankfurt (EURO 2024 GmbH HQ)

In den Fan Zones der Veranstaltungsorte (Berlin, Köln, Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Hamburg, Frankfurt, Leipzig, München, Stuttgart)

Reisen an den folgenden Tunieren und Veranstaltungen ausserhalb Deutschlands:

UEFA Youth League Final: 18. – 23. April 2024, Nyon, Schweiz

ISOKINETIC meeting, 25. – 27. Mai 2024, Madrid, Spanien

UEFA Champions League Final / Champions Festival: 28. Mai – 3. Juni 2024, London, UK

