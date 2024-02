EURO-Fieber steigt: DFB startet zahlreiche Aktivitäten

Die Europameisterschaft rückt näher, die Vorfreude auf das nächste internationale Fußballfest in Deutschland steigt. In weniger als vier Monaten eröffnen die deutsche und schottische Nationalmannschaft in München die UEFA EURO 2024. Im März warten auf die DFB-Auswahl zunächst die beiden Länderspiele gegen Frankreich und die Niederlande, dazu kommt die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am DFB-Campus in Frankfurt zusammen. Parallel intensiviert der DFB seine Aktivitäten rund um die EURO, von denen alle Fußballfans und insbesondere die mehr als 24.000 Vereine im deutschen Fußball profitieren sollen.

Ein besonderes Ausrufezeichen wird am 2. März gesetzt. Da startet in Wolfsburg, wo die Niederlande während des Turniers ihr Team Base Camp aufschlagen werden, die Kinderfußball-Tour von DFB und Partner Volkswagen. Die Tour umfasst über den Zeitraum von drei Monaten bundesweit 28 Kinderfußball-Festivals in Zusammenarbeit mit den beteiligten Landesverbänden. An jeder Veranstaltung werden rund 450 fußballspielende G-, F- und E-Jugendliche teilnehmen. Auch prominente Gesichter aus der Fußballfamilie werden an den verschiedenen Standorten erwartet. Beim Auftakt in Wolfsburg hat sich unter anderen Nationalspielerin Jule Brand angekündigt. Die Kinderfußball-Tour mit Volkswagen endet am 8. Juni am DFB-Campus in Frankfurt sechs Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel.

Fußballzeit-Tour in fünf Städten

Im April beginnt darüber hinaus die Fußballzeit-Tour des DFB. In fünf Städten will der DFB mit Gästen aus Politik, Medien, Kultur, Wirtschaft und Fußballfans ins Gespräch kommen, um über die Chancen der Heim-EM zu diskutieren. An jeder Veranstaltung nehmen der DFB-Geschäftsführer Sport Andreas Rettig oder DFB-Sportdirektor Rudi Völler teil. Hinzu kommen weitere prominente Gäste der Nationalmannschaft.

Auch im Bereich Klimaschutz soll die Europameisterschaft den deutschen Fußball nachhaltig prägen. Amateurfußballvereine in Deutschland können noch bis Juni Projekte vorschlagen und aus dem Klimafonds der UEFA Fördermittel bis maximal 250.000 Euro beantragen. Insgesamt stehen knapp sieben Millionen Euro aus dem Topf zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) hat der DFB zudem das Projekt „NKI: Klimaschutz im Amateurfußball - gemeinsam auf dem Weg zur klimafreundlichen UEFA EURO 2024“ initiiert. Dessen Projektbestandteile werden unter dem Motto „ANSTOSS FÜR GRÜN“ geklammert. Hier bekommen Vereine vielfältige Anregungen und Hilfestellungen zur Umsetzung von klima- und umweltfreundlichen Maßnahmen. Unter https://klimaschutz.dfb.de/ steht ein kostenloses DFB-Klimabilanztool für Amateurvereine zur Verfügung. Diese können mithilfe dieses Tools ihre persönliche Klimabilanz pro Saison erheben, Reduktionspotenziale ableiten und in der Folge passende Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen.

"Die EURO 2024 soll langfristig wirken"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt: „Das EM-Fieber steigt. Diese Rückmeldung bekommen wir aus unseren Landesverbänden aus ganz Deutschland. Jetzt starten wir weitere Aktionen, von denen unsere Vereine auch für die Zeit nach der EURO profitieren sollen. Die EURO 2024 soll langfristig wirken. Wir möchten, dass über das Turnier hinaus etwas bleibt, wir wollen für den Fußball begeistern - und das nicht nur in den zehn Host Citys. Dafür werden wir in den kommenden Monaten direkt an der Basis vor Ort sein und verstärkt in den Dialog gehen. Die EURO soll die Förderung zentraler Themen wie Klimaschutz und Anti-Rassismus vorantreiben, aber auch ganz konkrete Unterstützung der Vereine leisten, etwa durch das DFB-Punktespiel.“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: „Wir wollen auf dem Weg zu unserer Heim-EM das ganze Land mitnehmen. Ein Turnier vor der eigenen Haustür ist schließlich für jeden Fußballer das Größte, was es gibt. Nicht nur für unsere Nationalspieler, wie ich es 1988 selbst erleben durfte. Sondern auch für den gesamten Amateurfußball in Deutschland und für jeden Fan. Denn ganz Deutschland steht dann für vier Wochen im Zeichen des Fußballs. Darauf können wir uns alle freuen.

Das DFB-Punktespiel zur EURO 2024 geht in die heiße Phase. An der großen Aktion zur Europameisterschaft beteiligen sich bereits mehrere tausend Amateurvereine. Das Anmelden und Mitmachen lohnt sich weiterhin. Jeder Verein, der sich engagiert, kann von den Garantiepreisen profitieren und darüber hinaus unbezahlbare Momente gewinnen. Zur Verlosung stehen unter anderem jeweils ein Event-Tag mit der Frauen- und der Männer-Nationalmannschaft am DFB-Campus in Frankfurt, ein Kurztrainingslager im Team Base Camp der Nationalmannschaft am Home Ground von DFB-Partner adidas sowie verschiedene Meet & Greets mit Prominenten aus dem Fußball. Das DFB-Punktespiel wurde im August 2023 von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Sportdirektor Rudi Völler auf der Sportanlage von Völlers Heimatverein TSV 1860 Hanau eingeläutet. Die Auslosung der Hauptpreise für die Gewinnervereine erfolgt nach Aktionssende am 31. Juli 2024.

"Der beste Tag" im Zeichen der EM

Das DFB-Format „Der beste Tag“ steht in diesem Jahr ebenfalls ganz im Zeichen der Europameisterschaft. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 16 Jahren können mit ihren Amateurmannschaften einen unvergesslichen Tag am DFB-Campus erleben. Sie erhalten einen exklusiven Blick hinter die Kulissen – und absolvieren auf den Außenplätzen oder dem Kunstrasen der Fußballhalle eine Trainingseinheit mit Trainer*innen des DFB. Der Nachwuchs von der Basis nutzt dabei die gleichen Einrichtungen wie die Nationalmannschaften, kann sich einen Nachmittag wie Profis fühlen und erlebt eine Kids-Pressekonferenz. Regelmäßig ist bei “Der beste Tag” Prominenz vertreten, unter anderem nahmen bislang EM-Turnierdirektor Philipp Lahm, Celia Sasic, Weltmeister Benedikt Höwedes, Welt- und Europameisterin Melanie Behringer, Lena Lotzen, Hanno Balitsch, U 17-Weltmeistertrainer Christian Wück, Jens Nowotny und die damaligen Bundestrainer*innen Martina Voss-Tecklenburg und Hansi Flick teil. Am 7. März wird Mads Buttgereit, Co-Trainer der Nationalmannschaft und dort zuständig für die Standardsituationen, den Teilnehmer*innen spannende Einblicke in die EM-Vorbereitung und die Arbeit des Trainerteams von Bundestrainer Julian Nagelsmann geben. Insgesamt wird “Der beste Tag” jährlich an rund 25 Terminen durchgeführt. Bewerben kann sich jede D-, C- und B-Jugend-Mannschaft eines Amateurvereins.

Ende März startet auch die offizielle UEFA EURO 2024 Trophy Tour. Die EM-Trophäe wird in den zehn Host Citys auf öffentlichen Plätzen ausgestellt, um Fotos für Fans zu ermöglichen und Vorfreude auf das Heimturnier zu wecken. Die Tour beginnt am 22. März in Stuttgart und endet am 14. Mai in München.

[dfb]