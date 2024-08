Erfolg entscheidet der Kopf: Juniorencamp mit Gosens in Berlin

26 talentierte Fußballerinnen und Fußballer im Alter zwischen 14 und 18 Jahren trafen sich in Berlin, um beim "Träumen lohnt sich Camp" ihren Träumen auf und neben dem Platz ein Stück näher zu kommen. Organisiert wurde die Veranstaltung zusammen mit der DFB-Akademie von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und der träumenlohntsich-Stiftung von National- und Bundesligaspieler Robin Gosens. Von Freitag bis Sonntag ging es in Sporteinheiten, Workshops und Impulsvorträgen um die Prozesse, die sich vorrangig im Kopf abspielen.

Dr. Christoph Kittler, der als Sportpsychologe die DFB-U-Nationalmannschaften betreut, stellte zunächst Methoden des Mentaltrainings vor. Anschließend wareb Martin Eismann, Co-Trainer weibliche DFB-U15-Nationalmannschaft und Marie-Louise Eta, Co-Trainerin U 19-Junioren FC Union Berlin, Gäste einer Gesprächsrunde, bei der meisten Fragen wenig überraschend sich an Robin Gosens richteten. Der 30 Jahre alte Linksverteidiger des 1. FC Union Berlin nahm sich viel Zeit für die Nachwuchstalente. "Ich hatte nicht das größte Talent, aber ich hatte einen unbändigen Kampfgeist. Das hat mich von vielen Mitspielern unterschieden. Fleiß, Disziplin und Willensstärke waren meine Erfolgsfaktoren, um meinen Traum vom Profifußball zu erfüllen", so Robin Gosens, der mit Inter Mailand im Champions League-Finale stand und den italienischen Vereinspokal gewann.

"Mit dem Träumen lohnt sich-Camp wollen wir euch bei der Verwirklichung eurer Ziele unterstützen. Wir möchten eure Selbstwirksamkeit stärken und euch Tipps zum Umgang mit Rückschlägen geben", erklärte der 20-malige Nationalspieler. Die Vita von Robin Gosens zeigt, dass sich Träumen lohnt. Er wurde nie in ein Nachwuchsleistungszentrum eingeladen und ging den Umweg über die Zweite Liga in den Niederlanden, um schließlich bei Atalanta Bergamo, Inter Mailand und vergangene Saison in der Bundesliga anzukommen.

Leistung gesund entwickeln

Marie-Louise Eta hat den bezahlten Fußball aus unterschiedlichen Perspektiven kennengelernt. Als Spielerin gewann sie mit dem 1. FFC Turbine Potsdam unter anderem die Champions League. Als Co-Trainerin der Lizenzmannschaft des 1. FC Union Berlin schrieb sie Geschichte. Noch nie zuvor hatte eine Frau einen Männer-Bundesligisten trainiert. Beim Austausch mit den Jugendlichen betonte die 33-Jährige: "Jeder Fußballer ist in erster Linie ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Um sportlich erfolgreich sein zu können, ist eine gute Kommunikation zwischen den Spielern und dem Trainerteam von großer Bedeutung. Nur dann können passende Maßnahmen ergriffen werden, um das Leistungspotenzial des Sportlers auszuschöpfen." Martin Eismann stellte die Freude am Fußball in den Mittelpunkt. "Wichtig ist es, dass ihr authentisch seid und bei euch bleibt. Wenn ihr Freude an eurem Sport habt, können große Ziele erreicht werden", so der Nachwuchstrainer.

Am Samstag stand ein abwechslungsreiches Programm auf der Agenda. "Wir wollten den Jugendlichen vielseitige Impulse und Ratschläge geben, wie Leistung gesund entwickelt werden kann", erläuterte Nico Kempf, stellvertretender Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger. Mit einer Einheit aus dem "Vinyasa Yoga" wurde am Morgen eine Sportsession durchgeführt, die den Körper fordert und den Geist beruhigt. Sportpsychologinnen und Sportpsychologen aus der DFB-Akademie und den DFB-U-Nationalmannschaften erarbeiteten anschließend mit den Teilnehmenden, wie Emotionen reguliert, Resilienz entwickelt oder Achtsamkeit erlernt werden kann. "Mentale Stärke ist in allen Lebenslagen von zentraler Bedeutung. Sie hilft uns beispielsweise dabei, richtige Entscheidungen zu treffen und unsere Leistung punktgenau, insbesondere in Drucksituationen, abrufen zu können", so Christoph Herr, Koordinator für Sportpsychologie der DFB-Akademie.

Mentale Gesundheit als Schlüssel für ein zufriedenes Leben

Im Rahmen einer Blindenfußball-Trainingseinheit lernten die Teilnehmenden, wie wichtig Vertrauen, Zusammenhalt und Mut für den Erfolg auf und neben dem Platz sind. Oliver Minow von der Fußball-Talentschmiede Berlin leitete ein Kognitionstraining mit den Nachwuchstalenten.

Beim Abschlussabend war Musiker Mijo zu Gast und begeisterte die Teilnehmenden mit seinen Songs. "Ich hatte keine einfache Kindheit und fühlte mich teilweise ausgeschlossen. Die Musik hat mir geholfen, meine Erfahrungen zu verarbeiten", sagte der Künstler aus Frankfurt am Main.

Zum Abschluss stellten die Teilnehmenden am Sonntag ihre Workshop-Ergebnisse vor. In Theaterstücken, Kurzvorträgen oder Rollenspielen präsentierten sie eindrucksvoll, wie wichtig mentale Themen für ein erfolgreiches und zufriedenes Leben auf und neben dem Platz sind.

Tipps zur Bewältigung individueller Herausforderungen

Die Erwartungen der Teilnehmenden an das Camp wurden vollauf erfüllt. "Ich habe viele Tipps und Hilfestellungen gelernt, um meine persönlichen Herausforderungen zu bewältigen. Ich bin sehr dankbar, dass ich bei dieser Veranstaltung die Chance hatte, mich mit diesen Themen intensiv auseinandersetzen zu dürfen", meinte beispielsweise DFB-U-Nationalspielerin Toyosi Doherty, die für die U20-Mannschaft des 1. FC Köln am Ball ist.

Mit zahlreichen Impulsen und inspirierenden Ideen im Gepäck verließen die Teilnehmenden am Sonntagnachmittag das Camp. Träumen lohnt sich – darin waren sich alle Jugendlichen einig.

[DFB-Stiftungen]