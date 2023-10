EM-Quali: 5:0-Auftaktsieg gegen Ukraine

Erfolgreicher Auftakt: Die deutschen U 17-Juniorinnen sind mit einem Sieg in die EM-Qualifikation in Duisburg gestartet. Gegen die Ukraine kam das Team von Sabine Loderer gut in die Partie und gewann letztlich hochverdient 5:0 (2:0). Köpp (27.) und Rückert (33.) stellten schon vor der Halbzeit die Weichen auf Sieg, nach der Pause schraubten Hokamp (57.) und Zimmermann (71., 85.) das Ergebnis in die Höhe.

"Die Mädels haben ein total souveränes Spiel abgeliefert, wir sind sehr stolz auf die Mannschaft. Jede der Spielerinnen hat eine super Leistung abgeliefert", freute sich Loderer. "Die Ukraine hat sehr tief gestanden und sehr körperlich gespielt. Wir hätten aber durchaus das eine oder andere Tor mehr erzielen können."

Die deutsche Auswahl startete mit viel Schwung in die Partie und zeigte sich bereits früh in der Offensive. Ein erster Abschluss von Rosa Rückert (6.) verfehlte das Tor nur knapp, ein Schuss von Merle Hokamp (14.) wurde geblockt. Nach einer Ecke von Greta Hünten kam Julia Schiffarth (22.) zum Abschluss, die ukrainische Torhüterin Svitlana Sakhno hielt jedoch stark. Kurz darauf war es dann so weit, nach einer Vorlage von Maresa Arici brachte Leonie Köpp (26.) denn Ball im Netz zur Führung unter.

Kapitänin Rückert trifft zur Pausenführung

Und die deutsche Mannschaft ließ nicht nach, ein Versuch von Merle Hokamp (32.) konnte die ukrainische Torfrau Sakhno nur knapp entschärfen. In der 33. Minute war aber auch Sakhno machtlos, nach einer Ecke von Greta Hünten netzte Kapitänen Rosa Rückert zur 2:0-Führung. Die DFB-Auswahl stand sicher und ließ bis zur Halbzeit nichts mehr anbrennen, es ging mit einer verdienten Führung in die Kabinen.

Nach der Pause knüpfte das DFB-Team nahtlos an die erste Halbzeit an und zeigte sich direkt wieder vor dem Tor der Ukrainerinnen, der Schuss von Emma Memminger (51.) ging jedoch knapp am Tor vorbei. Kurz darauf fehlten der auffälligen Leoni Köpp (53.) nur wenige Meter. In der 56. Minute gelang es dann die Führung auszubauen, Merle Hokamp durfte sich in die Torschützenliste eintragen.

Zimmermann schnürt den Doppelpack

Die deutschen U 17-Juniorinnen ließen nicht nach und drückten auf das nächste Tor, Abschlüsse von Zollner (64.), Damm (67.) und Köpp (69.) verfehlten ihr Ziel nur knapp. In der 71. Minute war es dann die kurz zuvor eingewechselte Tessa Zimmermann, die das Ergebnis in die Höhe schraubte. Kurz vor dem Ende schlugen die U 17-Juniorinnen erneut zu, Tessa Zimmermann (84.) schnürte den Doppelpack zum 5:0-Endstand.

Das zweite EM-Qualifikationsspiel steigt am Dienstag (ab 13 Uhr) gegen Österreich, bevor die DFB-Auswahl am Freitag (ab 13 Uhr) gegen Rumänien antritt. Hier gibt es noch Tickets für die EM-Qualifikationsspiele in der Sportschule Wedau in Duisburg.

[dfb]