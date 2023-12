EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland im ZDF

Das EM-Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland läuft im ZDF, das Finale in der ARD: Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender haben Partien für die EURO 2024 in Deutschland verteilt.

Während das ZDF am 14. Juni 2024 (ab 21 Uhr) den EM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in München live überträgt, laufen die anderen beiden Partien des Teams von Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Vorrundengruppe A gegen Ungarn am 19. Juni (ab 18 Uhr) in Stuttgart und die Schweiz am 23. Juni (ab 21 Uhr) in Frankfurt am Main in der ARD. Alle Partien des Turniers überträgt MagentaTV, zwölf EM-Partien sind außerdem bei RTL zu sehen.

MagentaTV vergibt Sublizenzen

Sollte das DFB-Team ins Achtelfinale einziehen, liefe das erste Spiel in der K.o.-Phase wieder im ZDF. Danach würde die ARD im Viertelfinale übernehmen, der Kampf um das Endspiel in Berlin käme dann wieder im ZDF.

MagentaTV hatte sich die Übertragungsrechte für die EURO 2024 gesichert und dann Sublizenzen an die ARD, das ZDF und RTL vergeben. Alle 51 Partien laufen bei MagentaTV, fünf Partien davon exklusiv. ARD und ZDF übertragen 34 Spiele, RTL zwölf.

[sid]