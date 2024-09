Elferdrama: U 20-Frauen scheitern an USA

Dramatischer WM-K.o. für die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft! Bis lange in der Nachspielzeit sah das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter wie der sichere Halbfinalist bei der Weltmeisterschaft in Kolumbien aus, am Ende musste sich das DFB-Team jedoch Mitfavorit USA im Elfmeterschießen 1:3 (0:0, 2:2, 2:2) geschlagen geben.

2:0 stand Deutschland in Cali bereits in Führung. Cora Zicai (61.) und Loreen Bender in der zweiten Minute der Nachspielzeit (90.+2) hatten einen scheinbar komfortablen Vorsprung herausgeschossen. Doch die USA erzwang durch einen Doppelschlag von Jordynn Dudley (90.+8) und Allyson Sentnor (90.+9) noch die Verlängerung.

Kathrin Peter: "Das ist alles sehr bitter"

Nach torlosen 30 Minuten Verlängerung musste im Estadio Olímpico Pascual Guerrero in Cali das Nervenspiel vom Punkt entscheiden. Jella Veit legte mit dem ersten verwandelten Elfmeter vor, doch Paulina Platner verschoss, Vanessa Diehm traf nur den Pfosten und Alara Sehitlers Versuch parierte US-Keeperin Teagan Wy. Für die USA verwandelten Sentnor, Leah Klenke und Riley Jackson.

"Das ist alles sehr bitter, die USA waren das glücklichere Team", sagte Trainerin Kathrin Peter nach der Partie. "Es ist gerade nur Leere in mir drin", sagte Tomke Schneider von Eintracht Frankfurt. "Wir müssen erstmal nach Hause fahren, dann realisiert man wohl irgendwann, dass der Traum geplatzt ist. Wir sind trotzdem eine gute Mannschaft und können stolz auf uns sein."

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagte: "Es ist unglaublich schade, dass sich unsere U 20-Frauen nicht für ihre guten Leistungen und ihre Leidenschaft belohnt haben. Der Einzug unter die besten Vier wäre sicherlich ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt gewesen. Dennoch hat das Turnier gezeigt, welches Potenzial in diesen Spielerinnen steckt. Darauf lässt sich aufbauen, nicht zuletzt auch in der Liga."

Traum vom vierten WM-Titel geplatzt

Damit verpassen die deutschen U 20-Frauen sowohl das Halbfinale als auch ihren vierten Titel bei einer WM. 2004, 2010 und 2014 waren DFB-Teams U 20-Frauen-Weltmeisterinnen geworden. Die USA ist ebenfalls dreimaliger Champion und gemeinsam mit Deutschland Rekordweltmeister in der Altersklasse.

Die USA trifft nun im Halbfinale auf Nordkorea, in der anderen Vorschlussrunde stehen sich Japan und die Niederlande gegenüber. Das Finale der WM findet am 22. September in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota statt.

