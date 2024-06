Eintrag ins goldene Buch: Besondere Ehre für Hrubesch, Nörenberg, Carlson und Künzer

Große Ehre für die Sportliche Leitung der Frauen-Nationalmannschaft: Bundestrainer Horst Hrubesch, Co-Trainerin Britta Carlson und Co-Trainer Thomas Nörenberg sowie DFB-Sportdirektorin Nia Künzer trugen sich am heutigen Freitag – im Beisein von Oberbürgermeister Belit Onay – in das Goldene Buch der Stadt Hannover ein. Hrubesch, Carlson und Nörenberg wurde dabei von einer hochrangigen DFB-Delegation begleitet mit DFB-Vizepräsident Ralph-Uwe Schaffert und Geschäftsführer Sport Andreas Rettig.

Bundestrainer Horst Hrubesch sagt: "Es ist eine besondere Ehre, sich in das Goldene Buch einer Stadt eintragen zu dürfen, für uns ist es eine tolle Auszeichnung. Ich habe selbst in Niedersachsen gewohnt und war oft in Hannover. Die Verbindung nach Barsinghausen ist nie abgerissen. Umso mehr freue ich mich auf unser EM-Qualifikationsspiel hier in Hannover. Es ist großartig, wie viele Tickets schon jetzt verkauft worden sind. Wir hoffen auf ein volles Stadion und eine fantastische Kulisse, das wird uns zusätzlichen Schwung geben, wenn wir unsere Reise nach Frankreich antreten."

Britta Carlson, Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft, sagt: "Das EM-Qualifikationsspiel in Hannover ist in vielfacher Hinsicht ein ganz Besonderes! Es ist der letzte Auftritt vor heimischem Publikum vor den Olympischen Spielen, aber auch für uns als Trainer*innen-Team ist es ein spezielles Ereignis, da es unser letztes Heimspiel überhaupt ist. Die Kulisse, die wir erwarten dürfen, freut uns schon jetzt riesig. Mit Blick auf Paris wird uns das noch einmal Rückenwind geben."

"Es freut mich sehr, dass vor allem dem aktuellen Trainer*innenteam die Ehre zuteilwurde"

Thomas Nörenberg, Assistenztrainer der Frauen-Nationalmannschaft, ergänzt: "Die Vorfreude auf das erste Frauen-Länderspiel in Hannover überhaupt ist groß. Es ist ein besonders wichtiges Spiel, denn es geht darum, sich bestmöglich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten und im letzten Qualifikationsspiel nochmal alles rauszuholen. Das ist auch die Verantwortung, die wir gegenüber den anderen Teams haben, die noch um die EM-Plätze kämpfen. Auf Hannover freue ich mich sehr. Ich war hier elf Jahre als Verbandssportlehrer beim NFV tätig, für mich ist es also eine Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte, die ich mit vielen positiven Emotionen und Erinnerungen verbinde."

Am 16. Juli empfängt die Frauen-Nationalmannschaft (ab 19 Uhr) in der Heinz von Heiden Arena in Hannover Österreich im abschließenden EM-Qualifikationsspiel. Es wird nicht nur das letzte Duell vor den Olympischen Spielen für die bereits für die Europameisterschaft qualifizierte Mannschaft sein, sondern vor allem auch das letzte Spiel für Bundestrainer Hrubesch und sein Trainer*in-Team um Carlson und Nörenberg vor heimischem Publikum. Vorgreifend ermöglichte die Stadt Hannover und Oberbürgermeister Onay Hrubesch, Carlson und Nörenberg bereits jetzt, sich vor diesem besonderen Spiel im Goldenen Buch der Stadt zu verewigen.

DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sagt: "Es freut mich sehr, dass vor allem dem aktuellen Trainer*innenteam die Ehre zuteilwurde, sich ins Goldene Buch der Stadt Hannover einzutragen. Sie leisten hervorragende Arbeit und haben mit der Nationalmannschaft den Weg zum Olympischen Fußballturnier sowie zur Europameisterschaft 2025 in der Schweiz geebnet. Auf Hannover und das Nachbarschaftsduell mit Österreich am 16. Juli freuen wir uns sehr und wünschen uns, dass nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Trainer*innenteam nochmal würdig vor heimischer Kulisse Richtung Frankreich verabschiedet werden."

[sal/agr]