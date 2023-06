Ein Neuling, viele Bekannte: Di Salvo beruft vorläufigen EM-Kader

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hat sein vorläufiges Aufgebot für die U 21-Europameisterschaft in Rumänien und Georgien (21. Juni bis 8. Juli 2023) bekanntgegeben. 26 Spieler treten am 10. Juni die Reise ins Trainingslager nach Prad (Südtirol) an. Bis zum Abend des 14. Juni hat das U 21-Trainerteam dann Zeit, den offiziellen, finalen 23-Mann-Kader an die UEFA zu melden.

"Zwei Jahre lang haben wir gemeinsam mit den Spielern, dem Trainerteam und Staff auf dieses Turnier hingearbeitet, die Vorfreude ist riesig", sagt Di Salvo, der vor seiner ersten U 21-EURO als Cheftrainer steht. "Nun geht es darum, die Mannschaft, auf die ich mich wahnsinnig freue, Schritt für Schritt und über viele Trainingseinheiten in die bestmögliche Verfassung zu bringen."

Weiper neu dabei, Schade zunächst beim A-Team

Neu im Team ist der 18 Jahre alte Offensivspieler Nelson Weiper (1. FSV Mainz 05), über den Toni Di Salvo sagt: "Auf Nelson Weiper, der sich in Mainz hervorragend entwickelt hat, sind wir sehr gespannt. Er hat während der Rückrunde in der Profimannschaft sein Potenzial gezeigt. Dazu hatte er großen Anteil am Mainzer Titelgewinn der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft."

Kevin Schade (FC Brentford) wird zunächst dem Kader der A-Nationalmannschaft angehören und nach der Partie gegen die Ukraine am 12. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Richtung Südtirol reisen. Mit Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) kehren zudem zwei weitere Spieler, die zuletzt für die Mannschaft von Hansi Flick aufliefen, in den Kreis der U 21 zurück. "Wir sind froh, die drei Jungs als wichtige Säulen für die EM zurück im Team zu haben", sagt Di Salvo. "Die Heim-EM 2024 und die Vorbereitung darauf hat für den gesamten DFB eine sehr hohe Priorität, dementsprechend haben Hansi und ich uns vor dieser Nominierung besonders intensiv ausgetauscht."

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: "Dass im Kader der A-Nationalmannschaft vier Spieler stehen, die auch an der U 21-EURO teilnehmen könnten, ist eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit im Verband und insbesondere die Trainer, die an der jeweiligen Entwicklung der Spieler beteiligt waren. Ebenso spricht es für die sehr gute Zusammenarbeit zwischen Hansi Flick und Toni Di Salvo - das zeigt vor allem die Personalie Kevin Schade. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir mit diesem Aufgebot bestens für die U 21-EM aufgestellt sind. Ich wünsche den Jungs viel Erfolg und freue mich, sie vor Ort zu unterstützen."

"Bis zum Turnier als Mannschaft noch enger zusammenwachsen"

Nun gilt der Fokus den 26 Spielern, die ab dem 10. Juni in Prad in die EM-Vorbereitung starten. "Im Trainingslager bekommt jeder Einzelne die Gelegenheit, sich zu zeigen", sagt Di Salvo. "Gleichzeitig wollen wir bis zum Turnier als Mannschaft noch enger zusammenwachsen. Getreu unserem Turniermotto #MEHRVONUNS werden wir gemeinsam daran arbeiten, in den Bereichen Teamgeist, Bereitschaft und Spielfreude noch einige Prozente aus uns herauszuholen. Unser Ziel ist es, erfolgreich in die EM zu starten, uns weiterzuentwickeln und die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris zu schaffen."

Während des Trainingslagers (10. bis 18. Juni) absolviert die deutsche U 21 zwei Testspiele: Am Montag, 12. Juni (ab 18 Uhr), kommt es in Prad zum Aufeinandertreffen mit einer Südtirol-Auswahl, zu dem die U 21 ihre Fans einlädt. Am Freitag, 16. Juni, geht es unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Schweiz, ebenfalls EM-Teilnehmer.

Rund eine Woche später, am 22. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1), startet das DFB-Team gegen Israel in die Europameisterschaft. Die weiteren deutschen Gegner in Gruppe C sind am 25. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) die Tschechische Republik und am 28. Juni (ab 18 Uhr, live in Sat.1) England. Alle Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Die weiteren Spiele der U 21-EM ohne deutsche Beteiligung werden auf ProSieben MAXX übertragen.

