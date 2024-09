"Direkt hellwach sein": U 20-Frauen im WM-Viertelfinale gegen USA

Es ist das Duell der Rekordweltmeister: In der Nacht von heute auf Montag tritt die deutsche U 20-Frauen-Nationalmannschaft im Viertelfinale der FIFA Weltmeisterschaft gegen die USA an. Die Partie wird am Montag um 3 Uhr deutscher Zeit im Estadio Olimpico Pascual Guerrero in Cali angepfiffen und wie alle deutschen WM-Spiele live und kostenlos auf FIFA+ übertragen.

Nach einer Regenerationseinheit nach dem souveränen 5:1 im WM-Achtelfinale gegen Argentinien flog die DFB-Auswahl am vergangenen Freitag von Bogota nach Cali, wo nicht nur das Viertelfinalspiel, sondern bei einem erfolgreichen Abschneiden auch das Halbfinale stattfinden wird.

Krasses Klima in Cali

In Cali muss sich das Team von Cheftrainerin Kathrin Peter auf ein völlig anderes Klima einstellen: Während im über 2500 Meter hoch gelegenen Bogota ein kühle und trockene Temperaturen herrschen, wird es im etwa 1000 Meter tiefer gelegenen Cali tropisch heiß und schwül. Durch die späte Anstoßzeit - das Spiel startet um 20 Uhr Ortszeit - umgehen die Mannschaften aber Höchsttemperaturen um die 35 Grad.

Nicht nur der Klimawechsel wird die deutsche Mannschaft vor eine Herausforderung stellen, auch sportlich könnte die Aufgabe kaum größer sein. Die US-Amerikanerinnen gehören - genauso wie die DFB-Auswahl - zu den Favoriten auf den Titel. Die USA beendete ihre Gruppe nach einer Niederlage gegen Spanien auf dem zweiten Platz und setzte sich anschließend mit 3:2 nach Verlängerung gegen Mexiko im Achtelfinale durch.

Peter: "Wir haben hier sehr viel Selbstvertrauen getankt"

"Duelle gegen die USA sind immer etwas ganz Besonderes", sagt Kathrin Peter. "Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung. Wir werden auf einen physisch starken Gegner treffen, der vor allem durch seine athletisch sehr gut ausgebildeten Spielerinnen überzeugt hat. Auch taktisch steckt sehr viel in diesem Team. Darum müssen wir direkt von Beginn an hellwach sein."

Die DFB-Trainerin weiter: "Auch wir werden sehr gut vorbereitet in dieses Duell gehen. Wir haben durch unser Auftreten hier sehr viel Selbstvertrauen getankt und sind überzeugt von unserem Spiel. Es wird darauf ankommen, auf der einen Seite unsere Kreativität und Leichtigkeit beizubehalten, auf der anderen Seite aber auch leidenschaftlich zu kämpfen und bereit zu sein, immer den Schritt mehr als der Gegner zu gehen."

Der Sieger des Viertelfinales zwischen Deutschland und den USA wird am kommenden Mittwoch (ab 23.30 Uhr deutscher Zeit, live bei FIFA+) im WM-Halbfinale auf Nordkorea oder Brasilien treffen. Fest steht auch, dass bei einem Viertelfinalsieg die Mannschaft bis zum Ende des Turniers in Kolumbien verweilen wird, denn neben dem WM-Finale, das am Sonntag, 22. September, in Bogota ausgetragen wird, wird es am kommenden Samstag dort auch ein Spiel um den dritten Platz geben.

[ab]