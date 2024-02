DFB sucht eine*n Referent*in für Politische Beziehungen (m/w/d)

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) ist die Vereinigung der Landesverbände, Regionalverbände und des DFL Deutsche Fußball Liga e.V. (DFL Deutsche Fußball Liga), in denen Fußballsport betrieben wird. Die wichtigste Aufgabe des DFB ist die Organisation des Fußballsports in Meisterschaftsspielen und Wettbewerben. Der DFB vertritt die Interessen seiner Mitgliedsverbände im In- und Ausland. Mit mehr als 7 Millionen Mitgliedern ist der DFB einer der größten Sportfachverbände der Welt. Der DFB handelt in sozialer und gesellschaftspolitischer Verantwortung und fühlt sich in hohem Maße dem Gedanken des Fair Play verbunden. Seiner besonderen Förderung unterliegt auch der Freizeit- und Breitensport.

Der DFB will den Fußball dauerhaft tragfähig und erfolgreich organisieren sowie seine vielfältigen Potenziale auch zur Erhaltung und Stärkung der demokratischen und ethischen Grundlagen einer freiheitlichen Gesellschaft verantwortlich nutzen. Er bekennt sich zu Qualität, Objektivität, Ehrlichkeit, Fairness und Integrität als zentrale Voraussetzungen für den gemeinsamen Erfolg.

Der DFB steht für Inklusion und Vielfalt. Deshalb begrüßen wir mit Nachdruck alle Bewerbungen ungeachtet von Geschlecht, Alter, kulturellem, religiösem oder sozialem Hintergrund, sexueller Orientierung oder Behinderung der Bewerber*innen. Falls Sie spezielle Anforderungen an den Bewerbungsprozess haben, bitten wir Sie, es in Ihrem Anschreiben zu erwähnen. Wir begrüßen Bewerber*innen aller Nationalitäten mit der Erlaubnis zur Ausübung eines Berufs in Deutschland.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit in Berlin

eine*n Referent*in für Politische Beziehungen (m/w/d)

in der Direktion Institutionelle und Politische Beziehungen & Strategie

Ihre Aufgaben

▪ Monitoring von aktuellen politischen und gesetzgeberischen Themen auf Bundes- und Landesebene mit Bezug zum Sport und zum Fußball

▪ Regelmäßige Berichterstattung an die Teamleitung, die geschäftsführende Direkto- rin und relevante Fachabteilungen

▪ Aufbau und Pflege von belastbaren Netzwerken im politischen Umfeld

▪ Inhaltliche Vorbereitung und Begleitung verschiedener Themengebiete aus dem Bereich "Politische Beziehungen" (auf nationaler und internationaler Ebene)

▪ Vereinbarung und Begleitung von politischen Terminen und Gesprächen

▪ Erstellung von politischen Newslettern und Themenblättern

▪ Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen, Gesprächs- und Terminvorbereitungen sowie Präsentationen

▪ Hintergrundrecherche und inhaltliche Vorbereitungen zu einzelnen Themen

▪ Erarbeitung von Positionspapieren und Stellungnahmen zu rechtlichen und politischen Sachverhalten sowie komplexen Sachfragen in enger Abstimmung mit der Teamleitung und der geschäftsführenden Direktorin

▪ Konzeptionierung und Durchführung politischer Veranstaltungen

▪ Zentrale*r Ansprechpartner*in für andere Sportverbände (insbes. DOSB und Teamsport Deutschland)

Ihr Profil

▪ Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechts- oder Politikwissenschaft oder ei- ne vergleichbare Qualifikation

▪ Einschlägige Berufserfahrung im Bereich politische Interessenvertretung; bereits vorhandenes politisches Netzwerk ist von Vorteil

▪ Eigenverantwortliches Denken und Handeln

▪ Exzellente Ausdrucksweise in Wort und Schrift

▪ Hohe Eigenmotivation sowie strukturierte, selbständige und lösungsorientierte Arbeitsweise

▪ Hohes Maß an Engagement und Belastbarkeit sowie hervorragende Kommunikations- und Organisationsfähigkeit

▪ Teamfähigkeit und Empathie

▪ Vertrauenswürdigkeit und Diskretion sowie souveränes und verbindliches Auftreten ▪ Kenntnis der Sportlandschaft in Deutschland und der Institutionen im internationalen Fußball

▪ Erfahrung im Aufbereiten sport- und gesellschaftspolitischer Fragestellungen

▪ Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil

▪ Sehr gute MS-Office Kenntnisse

▪ Bereitschaft zu Dienstreisen und zu regelmäßigen Aufenthalten am Standort Frankfurt am Main

Wir bieten

▪ Die inhaltlich und personell am breitesten aufgestellte Fußballorganisation in Deutschland

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben mit jeweils individuellen Herausforderungen, die in unterschiedlichen Dimensionen auf die Weiterentwicklung persönlicher Skills einzahlen

▪ Eine von Respekt, Offenheit, Leidenschaft und Teamspirit geprägte Arbeitskultur ▪ Ein vielseitiges, dynamisches Team, das mit Spaß an der Sache verändert und gestaltet

▪ Mit dem DFB-Campus ein hochmodernes Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitsplätzen und diversen Sportmöglichkeiten (Fußballhalle, Beachvolleyball, Fitnessstudio, Laufstrecke)

▪ Flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit das mobile Arbeiten zu nutzen ▪ Viele weitere Benefits und Vergünstigungen bei unseren Vertragspartnern

Bewerben Sie Sich gerne bis zum 17.03.2024 über unsere Jobbörse. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.

