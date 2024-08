DFB-Schul-Cup 2024 ausgelost

Mitte September steigt der 14. DFB-Schul-Cup in Bad Blankenburg - und DFB-Sportdirektorin Nia Künzer hat dafür nun bei Mädchen und Jungen die Vorrundengruppen ausgelost. Vom 15. bis 19. September werden die jeweils 16 Landessieger in der Sportschule des Thüringer Fußballverbandes zu Gast sein und das Bundesfinale der Wettkampfklasse IV (10 bis 12 Jahre) im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia ausspielen.

Olympia war bei der Auslosung im DFB-Campus in Frankfurt ein gutes Stichwort: Losfee Nia Künzer hatte ein Matchworn-Trikot des deutschen Frauen-Olympiateams mitgebracht, das in Paris Bronze für Team D geholt hatte. "Es ist noch mal eine besondere Identifikation, bei Olympia als Teil des Gesamtteams Deutschland aufzutreten", so Künzer. "Und mit der Bronzemedaille haben sich die Mädels, das Trainer*innen-Team und der ganze Staff für ein sehr intensives Turnier belohnt."

Eigene Erfahrungen an den Jugend trainiert für Olympia hat die DFB-Sportdirektorin auch: "Für junge Sportlerinnen und Sportler ist es etwas ganz Besonderes, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Ich selbst war bei verschiedenen Sportarten dabei, auch weil man als Kind natürlich den Wettbewerb sucht. Dann noch im Vergleich mit anderen Schulen zu stehen, fördert die Identifikation mit der eigenen Schule und mit dem olympischen Gedanken."

[mb]