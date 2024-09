DFB-Projekt "ANSTOSS FÜR GRÜN" für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gehört mit seinem Projekt "ANSTOSS FÜR GRÜN – Klimaschutz im Amateurfußball" zu den Nominierten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Bereich Sport. Das Projekt, das im Rahmen der UEFA EURO 2024 gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) ins Leben gerufen wurde, soll den Amateurfußballvereinen in Deutschland beim Klimaschutz unter die Arme greifen und dazu beitragen, Treibhausgase einzusparen.

Wissenswertes rund um den Umwelt- und Klimaschutz im Amateurfußball findet sich dabei gebündelt auf einer Website. Unter klimaschutz.dfb.de gibt der DFB Amateurvereinen Hilfestellung bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen. Zudem werden grundlegende Kenntnisse zum Thema Umwelt- und Klimaschutz im Amateursport vermittelt. Des Weiteren steht auf der Website ein kostenloses DFB-Klimabilanztool für Amateurvereine zur Verfügung. Sie können mithilfe dieses Tools ihre persönliche Klimabilanz pro Saison erheben, Reduktionspotenziale ableiten und in der Folge passende Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen.

Preisverleihung am 29. November in Düsseldorf

Mit diesem Konzept konnte der DFB die Expert*innen in der Vorauswahl überzeugen. Nach einer Jurysitzung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises wird das Feld der Nominierten dann weiter eingegrenzt. Die Preisverleihung findet im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages am 29. November 2024 in Düsseldorf statt. Dort werden die Sieger bekanntgegeben. Gewinner ist in jedem Fall die ökologische Nachhaltigkeit im Sport, die durch die nominierten Projekte vorangetrieben wird und die nötige Aufmerksamkeit erhält. Dazu passt, dass auch die UEFA EURO 2024 in Deutschland im Bereich Sportveranstaltungen für den Nachhaltigkeitspreis nominiert ist.

Weitere Informationen zum Projekt ANSTOSS FÜR GRÜN und zum Thema ökologische Nachhaltigkeit sind auf klimaschutz.dfb.de zu finden.