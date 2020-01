DFB-Pokal der Junioren: Halbfinalspiele zeitgenau angesetzt

Das Halbfinale im DFB-Pokal der Junioren steht fest: Guido Streichsbier, DFB-Trainer der U 19-Nationalmannschaft, loste mit DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann als Ziehungsleiter Titelverteidiger VfB Stuttgart zuhause dem 1. FSV Mainz 05 zu. In der zweiten Partie der Vorschlussrunde empfängt Dynamo Dresden den SV Werder Bremen. "Ich freue mich auf die Partien. Es werden zwei hart umkämpfte Duelle", erklärte Streichsbier. Rahmenspieltermin ist der 21. März 2020.

Beide Partien werden am Samstag, 21. März, ab 11 Uhr angepfiffen. In Stuttgart wird im Robert-Schlienz-Stadion gespielt, in Dresden im Heinz-Steyer-Stadion.

Die vier Halbfinalisten haben sich im Viertelfinale jeweils in der regulären Spielzeit durchgesetzt - ohne Verlängerung oder Elfmeterschießen. Werder Bremen gelang ein 2:0 bei Energie Cottbus, Dynamo Dresden siegte 4:1 gegen Bayer Leverkusen, Mainz bezwang Schalke mit 1:0 und Stuttgart erreichte die Runde der letzten Vier durch ein 2:0 gegen Bochum.

Das Halbfinale

VfB Stuttgart - 1. FSV Mainz 05

Dynamo Dresden - SV Werder Bremen (beide Samstag, 21. März, ab 11 Uhr)

[dfb]