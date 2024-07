DFB-Pokal der Junioren: 1. Runde zeitgenau angesetzt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat die erste Runde des DFB-Pokal der Junioren zeitgenau angesetzt. Ingesamt 16 Partien werden in der ersten Runde am Samstag und Sonntag, 31. August und 1. September, gespielt.

Die ersten Partien starten am 31. August ab 11 Uhr. Zu den Auftaktpartien gehört unter anderem das Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem Hamburger SV, darüber hinaus empfängt Hansa Rostock Borussia Mönchengladbach. Insgesamt acht Partien finden am Samstag ab 11 Uhr statt. Kurz darauf (ab 12 Uhr) steigt das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Die Partie wird live und exklusiv auf den DFB-Channeln übertragen. Zeitgleich kämpfen der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg um den Einzug in die nächste Runde. Ab 13 Uhr spielt der Titelverteidiger TSG 1899 Hoffenheim gegen den SSV Ulm, zudem trifft die ESC Wirges auf die SpVgg Greuther Fürth.

Die verbleibenden vier Spiele der ersten Runde des DFB-Pokal der Junioren findet am Sonntag, 1. September, statt. Der FC Carl Zeiss Jena empfängt ab 11 Uhr den FC Schalke 04, der Chemnitzer FC möchte sich gegen den 1. FC Köln durchsetzen. Den Abschluss der ersten Runde machen um 14 Uhr die Partien zwischen dem SV Waldhof Mannheim und Vorjahresfinalist SC Freiburg sowie das Nordduell zwischen dem VfB Lübeck und dem SV Werder Bremen.

Das Teilnehmerfeld besteht aus zehn Amateur- und 22 Lizenzmannschaften, wobei die Amateurmannschaft in jeder Partie Heimrecht hat. Hier gibt es alle Paarungen.

Die Auslosung der Paarungen hatte DFB-Trainer Jens Nowotny und Holger Bellinghoff, Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses, am 12. Juli im DFB-Campus vorgenommen.

[dfb]