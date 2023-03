DFB-Frauen treffen auf die Niederlande

Nach dem 0:0 im Länderspiel gegen Schweden stehen für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im April die nächsten beiden Länderspiele gegen Topgegner an: Im niederländischen Sittard trifft das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am 7. April auf die Niederlande. Anpfiff ist um 20 Uhr im Fortuna Sittard Stadium.

"Die Niederlande ist nach Schweden ein weiterer Hochkaräter auf dem Weg Richtung WM", sagt Martina Voss-Tecklenburg. "Wir wollen mit den beiden Länderspielen im April die nächsten Schritte in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft im Sommer gehen."

Vier Tage später, am 11. April, misst sich das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in Nürnberg mit einem weiteren hochkarätigen Gegner. Anstoßzeit und Gegner sowie Informationen zum Start des Ticketverkaufs für das Länderspiel in Nürnberg werden zeitnah bekanntgegeben.