Feier in gemütlicher Atmosphäre nach der Übergabe der Prolizenz: Rudi Völler (r.)

DFB ehrt 16 neue Pro Lizenz-Inhaber*innen

Nach 13 Monaten und 700 Lerneinheiten gab es die verdiente Belohnung: Am Mittwoch überreichten Sportdirektor A-Nationalmannschaft/U 21 Männer Rudi Völler und Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski die Urkunden für den bestandenen 68. Pro Lizenz-Lehrgang. Insgesamt 16 Teilnehmer*innen absolvierten den höchsten Trainerlehrgang des Deutschen Fußball-Bundes erfolgreich. Darunter Danny Röhl, Co-Trainer der A-Nationalmannschaft, und mit Marie-Louise Eta, DFB-Assistenztrainerin der U 17-Juniorinnen, auch eine Teilnehmerin. Im Anschluss an die Übergabe feierten die Teilnehmer*innen in gemütlicher Atmosphäre den Erhalt der Pro Lizenz.

Es war der erste Lehrgang mit der Bezeichnung Pro Lizenz, der den Start in eine neue Ära der Profitrainer-Ausbildung beim DFB markiert: Denn der Pro Lizenz-Lehrgang ist der reformierte Nachfolger des Fußball-Lehrer-Lehrgangs. Unter anderem nahmen im Sinne eines verbesserten Ausbilder-Teilnehmer-Verhältnisses 16 statt 24 Anwärter*innen teil. Der Lehrgang begann Ende Februar 2022.

Niedzkowski: "Intensive und individuelle Entwicklungsprozesse"

Daniel Niedzkowski leitete den Lehrgang und sagt: "Die erstmalige Durchführung des Lehrgangs mit 16 Teilnehmer*innen hat noch intensivere und individuellere Entwicklungsprozesse ermöglicht. Ich freue mich für die Teilnehmer*innen und bin mir sicher, dass alle ihren Platz im Fußball finden werden."

Die Schwerpunkte des höchsten Trainerlehrgangs des DFB orientierten sich am Trainerentwicklungsmodell der DFB-Akademie. Zum ersten Mal stand der moderne DFB-Campus mit Trainingsplätzen und vielseitigen Räumlichkeiten zur Verfügung. Dieser wurde in Kombination mit virtuellen Modulen sowie zahlreichen Besuchen bei Profivereinen für die Ausbildung und auch den Aufbau eines Netzwerks genutzt.

Auslandshospitation bei Jürgen Klopp

"Ich freue mich sehr, dass wir den Pro Lizenz-Lehrgang erstmals auf dem neuen DFB-Campus durchführen konnten. Durch die Präsenzmodule in Profivereinen haben wir tiefgehende Einblicke in die tägliche Arbeit der Trainer auf höchster Ebene erhalten. Der Austausch mit den Vereinen und den dort tätigen Cheftrainern und Sportvorständen war extrem spannend und wertvoll für den gesamten Lehrgang ", sagt Niedzkowski.

So waren direkt zu Lehrgangsbeginn der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt, Oliver Glasner, und Sportvorstand Markus Krösche als Experten zu Gast. Darüber hinaus fanden weitere Pro Lizenz- Module beim 1. FC Köln, dem SC Freiburg, dem VfL Wolfsburg, Hertha BSC und eine Auslandshospitation bei Jürgen Klopp und dem FC Liverpool statt. Ein besonderes Highlight stellte außerdem der Austausch mit Bundestrainer Hansi Flick im vergangenen Oktober dar.

Die 16 Absolvent*innen des 68. Pro Lizenz-Lehrgangs: Nils Döring, Benjamin Duda, Marie-Louise Eta, Marc Hensel, Kai Herdling, Fabian Hürzeler, Matthias Kaltenbach, Joseph Laumann, Robert Lechleiter, Björn Mehnert, Benedetto Muzzicato, Oliver Reiss, Danny Röhl, Jonas Stephan, Tobias Strobl, Michael Urbansky.

[tg]