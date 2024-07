Deutscher Olympia-Auftakt gegen Australien live im ZDF

Am Donnerstag startet die deutsche Frauen-Auswahl in das olympische Fußballturnier. Das Auftaktspiel gegen Australien (ab 19 Uhr, live in der ARD) findet allerdings nicht in Paris selbst statt, sondern im südfranzösischen Marseille, im Stade Vélodrome. DFB.de hat die wichtigsten Daten und Fakten im FAQ zusammengefasst.

Wo ist der Olympia-Auftakt zu sehen?

Das ZDF überträgt ab 18.45 Uhr das komplette Spiel live aus Marseille im Free-TV. Kommentiert wird die Begegnung von Claudia Neumann, Moderatorin der Übertragung ist Katrin Müller-Hohenstein. Zudem bietet die ARD in ihrer Mediathek ab 18.50 Uhr einen Livestream an, bei dem das Spiel von Kommentatorin Stephanie Baczyk begleitet wird. Dieser Livestream ist auch in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Wie sieht die deutsche Bilanz bei Olympischen Spielen aus?

Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte wurde bei den Spielen 1996 in Atlanta ein Frauen-Fußballturnier ausgetragen. Dort wurde die deutsche Auswahl allerdings hinter Norwegen und Brasilien nur Gruppendritter und schied aus. In Sydney (2000), Athen (2004) und Peking (2008) holte Deutschland jeweils die Bronzemedaille. Zu den Spielen 2012 in London konnte sich das deutsche Team nicht qualifizieren. Der olympische Höhepunkt der deutsch-olympischen Fußballgeschichte sollte aber nur vier Jahre später in Rio de Janeiro erreicht werden: Durch ein 2:1 im Finale gegen Schweden belohnten sich die Frauen mit der Goldmedaille. Die letzten Olympischen Spiele 2021 in Tokio verpassten die Frauen. Im Medaillenspiegel in dieser Disziplin ist Deutschland mit einer Gold- und drei Bronzemedaillen auf dem zweiten Platz und wird nur vom vierfachen Olympiasieger USA übertroffen.

Wie sieht die Bilanz gegen Australien aus?

Insgesamt sieht die Bilanz gegen die Matildas positiv aus. Fünf Duelle gab es bisher, von denen die Deutschen drei Spiele gewannen. Zudem gab es ein Remis und eine Niederlage. Bei Olympischen Spielen traf die deutsche Auswahl bisher zweimal auf die Australierinnen. Beim Heim-Turnier der Australierinnen 2000 gewann Deutschland das Gruppenspiel mit 3:0. Auch vor dem deutschen Goldturnier 2016 traf man auf Australien und konnte noch einen 0:2-Rückstand in ein 2:2 drehen. Im letzten Aufeinandertreffen bei einem Testspiel 2021 in Wiesbaden siegten die Deutschen mit 5:2.

Wie konnte man sich für Olympia qualifizieren?

Deutschland hat sich durch seine Platzierung in der Nations League qualifiziert. Weil Frankreich als Gastgeber bereits für das Turnier qualifiziert war, lösten die besten drei statt sonst zwei Teams der Nations League das Olympia-Ticket. Deutschland besiegte im entscheidenden Spiel um Platz drei die Niederländerinnen mit 2:0 und darf somit um die Medaillen spielen. Dem asiatischen Fußballverband standen zwei Olympia-Tickets zu, welche in einem eigenen Qualifikationsturnier ausgespielt wurde. Die Matildas gewannen ihre Gruppe und schlugen im Entscheidungsspiel Usbekistan in Hin- und Rückspiel mit 13:0.

Wie kommt Deutschland weiter?

Die Sieger und Zweitplatzierten der drei Gruppen sowie die zwei besten Gruppendritten sind direkt für das Viertelfinale qualifiziert. In Gruppe B trifft die deutsche Auswahl noch auf die USA und Sambia. Die Medaillen werden am 9. August (Spiel um Platz drei für Bronze) und am 10. August (Finale um Gold) vergeben.

Welche Spielerinnen sind dabei?

Das Trainer-Trio um Bundestrainer Horst Hrubesch, Assistenztrainerin Britta Carlson und Assistenztrainer Thomas Nörenberg wird Team D, wie die Auswahl bei Olympia genannt wird, durch das Turnier führen. Für sie wird es das letzte Turnier mit der Frauen-Nationalmannschaft sein. Das 18-köpfige Aufgebot umfasst 16 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen. Kapitänin soll Olympiasiegerin Alexandra Popp werden, neben ihr reisen sieben weitere Wolfsburgerinnen nach Frankreich. Vier Spielerinnen wurden von Bayern München berufen, drei von Eintracht Frankfurt. Zudem spielen drei der Auserwählten im Ausland. Das Aufgebot im Überblick:

Tor:

Merle Frohms

Ann-Katrin Berger

Abwehr:

Sara Doorsoun

Giulia Gwinn

Marina Hegering

Kathrin Hendrich

Sarai Linder

Bibiane Schulze Solano

Mittelfeld/Angriff:

Jule Brand

Klara Bühl

Vivien Endemann

Laura Freigang

Sydney Lohmann

Janina Minge

Sjoeke Nüsken

Alexandra Popp

Lea Schüller

Elisa Senß

[dfb]