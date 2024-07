Deutsche Gruppe: USA feiert klaren Sieg gegen Sambia

Topfavorit USA hat sich in der deutschen Gruppe B des Olympischen Turniers keine Blöße gegeben und Außenseiter Sambia mit 3:0 (3:0) klar in seine Schranken verwiesen. In Nizza sorgten Trinity Rodman (17.) sowie Mallory Swanson mit einem Doppelschlag binnen zwei Minuten (24., 25.) früh für klare Verhältnisse. Die Afrikanerinnen beendeten die Partie nach der Roten Karte gegen Pauline Zulu (30.) zudem in Unterzahl.

Am Sonntag, 28. Juli (ab 21 Uhr), trifft die deutsche Olympia-Auswahl in Marseille im Duell der beiden am ersten Spieltag siegreichen Teams auf die US-Amerikanerinnen. Im dritten und letzten Gruppenspiel trifft die Mannschaft von Horst Hrubesch am Mittwoch, 31. Juli (ab 19 Uhr), in St. Etienne auf Sambia.