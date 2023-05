"Der beste Tag" begeistert Nachwuchstalente

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 12. bis 21. Mai 2023 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Fokus gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden.

Im Rahmen der DFB Women's Week stand der "Bester Tag" ganz im Fokus des Frauenfußballs. Britta Carlson, Co-Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft, und Nationalspielerin Laura Freigang bescherten den Nachwuchskickerinnen am Mittwoch einen unvergesslichen Tag, der die Bedeutung des Mädchen- und Frauenfußballs hervorhob.

Für diese besondere Ausgabe wurden zwei B-Juniorinnen-Mannschaften an den DFB-Campus eingeladen, die sich speziell für den Mädchen- und Frauenfußball engagieren. Eine dieser Mannschaften ist der TuS Diedesfeld aus Rheinland-Pfalz. Der Verein zeichnet sich durch gezielte Werbung für Mädchen und einen eigenen Fußball-Kindergarten aus. Dadurch sollen Mädchen bereits in jungen Jahren spielerisch an den Fußball herangeführt werden. Der SV Borussia Emsdetten aus NRW war ebenfalls Teil dieses besonderen Tages. Der Verein beeindruckt mit einem Mädchen-Ferienprogramm und einer etablierten Ü-30-Damenmannschaft. Durch das Ferienprogramm haben die Mädchen die Möglichkeit, ihre fußballerischen Fähigkeiten zu verbessern und Spaß am Spiel zu haben. Zudem zeigt die Ü-30-Damenmannschaft, dass der Fußball auch im Erwachsenenalter für Frauen attraktiv ist.

Laura Freigang und Britta Carlson ließen Mädchenherzen höherschlagen

Auf die Teilnehmerinnen des diesmaligen "Besten Tags" wartete ein ganz besonderes Highlight: Britta Carlson, Co-Trainerin der Nationalmannschaft, und Laura Freigang, Nationalspielerin und Eintracht-Star, leiteten gemeinsam mit den 31 Mädchen eine spaßhafte Trainingseinheit auf dem Außenplatz des DFB-Campus. Während dieser Einheit konnten die Nachwuchspielerinnen von ihrer Expertise profitieren und wertvolle Erfahrungen sammeln. "Die Trainingseinheit war super und die Mädels konnten mit viel Spaß die großartigen Verhältnisse des DFB kennenlernen. Ein tolles Zeichen an den Mädchenfußball", fasste Britta Carlson die Trainingseinheit zusammen. Anschließend wurden alle Teilnehmerinnen im Bistro mit einer Stärkung belohnt. Gestärkt und voller Energie begaben sie sich gemeinsam in den Pressekonferenzraum, um eine aufregende Gesprächsrunde abzuhalten. Hier hatten die Mädchen die Möglichkeit, Laura und Britta Fragen zu stellen. "Hast du Lust, am 29.6. bei unserer Dorfmannschaft auszuhelfen?", fragte eine Teilnehmerin in Richtung Laura. Diese konnte nur schmunzeln und antworten, dass sie "dort hoffentlich mit Britta unterwegs ist". Mit Augenzwinkern auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland.

Zudem hatten zwei Teilnehmerinnen die Chance, auf dem Podium Platz zu nehmen und sich im Rahmen einer fiktiven Pressekonferenz, den Fragen ihrer Mitspielerinnen zu stellen. Franka vom TuS Diedesfeld und Friede von Borussia Emsdetten haben dies mit Bravour gemeistert. Frankas Highlight war, neben der Möglichkeit Laura und Britta kennenzulernen, der DFB-Campus: "Es war eindrucksvoll und richtig spannend hier zu sein!“

"Bester Tag" im Zeichen der Women’s Week

Beide Vereine waren stolz, beim "Besten Tag" teilnehmen zu dürfen. Eine Fahrt zum DFB-Pokalfinale in Köln am darauffolgenden Tag rundet die Women’s Week des SV Borussia Emsdetten ab.

Die Anwesenheit von Britta Carlson und Laura Freigang verlieh dem Event eine ganz besondere Bedeutung und inspirierte die Mädchen, ihr Bestes zu geben. Einen Tag, den die Mädchen so schnell nicht vergessen werden.

Das Format "Der beste Tag" bietet Jugendteams von Amateurvereinen die Möglichkeit, sich für einige Stunden wie echte Profis zu fühlen. Sie erhalten dabei eine Führung durch den DFB-Campus und haben die Chance, eine Trainingseinheit mit U-Trainer*innen des DFB oder ausgewählten Gästen wie Hansi Flick, Célia Šašić, Phillip Lahm oder Martin Voss-Tecklenburg zu erleben. Abgerundet wird das Programm mit einer gemeinsamen Pressekonferenz.

