"Der beste Tag": Ahrtal-Jugendmannschaft zu Gast am Campus

Bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gingen in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 Existenzen verloren, infrastrukturell brachte die Flutwelle verheerende Folgen mit sich. Auch viele Fußballvereine wie die JSG Ahrtal zählten zu den Leidtragenden. Kinder und Jugendliche konnten plötzlich nicht mehr kicken, weil Fußballplätze überspült wurden und Ausrüstung kaputt ging.

Rund zwei Jahre nach der Flut entstand in der Belegschaft des Geschäftsbereichs Nationalmannschaften & Akademie nach dem Austausch mit dem im Ahrtal wohnhaften Dokumentarfilmer Uli Weidenbach die Idee, im Rahmen einer sozialen Aktion eine Sonderausgabe des Formats "Der beste Tag" für einen besonders gebeutelten Verein des Ahrtals zu organisieren. Ein Engagement getreu dem Motto: Fußballer helfen Fußballern. In "Der beste Tag" sah man die ideale Aktion, um Kids, die für eine Zeit lang auf ihr Hobby verzichten mussten, glücklich zu machen und ihnen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Zusammen mit dem Fußballverband Rheinland und seiner Stiftung "Fußball hilft!" wurde auf Rat von Stiftungs-Geschäftsführer Dieter Sesterheim die JSG Ahrtal eingeladen, die ein Zusammenschluss von vier Vereinen aus dem Herzen der betroffenen Region ist.

Spieler und Trainer wurden vom offiziellen DFB-Mannschaftsbus vor Ort abgeholt und nach Frankfurt gebracht. Angekommen begann der Tag mit einer Campus-Führung. Im Zuge dessen ließen es sich Generealsekretärin Heike Ullrich und Direktor Rudi Völler nicht nehmen, den Verein offiziell seitens des DFB zu begrüßen.

"Wie Weltmeister gefühlt"

"Die Kinder haben von nichts anderem mehr geredet und waren mega aufgeregt. Bei der Anreise mit dem DFB-Bus haben sie sich wie Weltmeister gefühlt", erzählte Moritz Zavelberg. Der Trainer der C-Junioren führte aus: "Wir haben die Einladung dankbar angenommen, um den Kindern eine Alternative zum tristen Alltag zu bieten. Leider ist noch nicht viel passiert, es hapert an einigen Stellen. In der Region gibt es nur noch wenig Fußballplätze, da viele direkt an der Ahr lagen und wie unser Platz komplett zerstört wurden."

Trainiert wurden die Jungs und Mädels vom DFB-Trainer-Team der U 17-Junioren. Cheftrainer Michael Prus und die beiden Co-Trainer Sven Bender und Janis Hohenhövel legten bei den Übungen viel Wert auf kurze intensive Spielformen auf kleinen Feldern, sodass die Kids viele Ballkontakte hatten und oft zum Abschluss kamen.

Begeisterung und viele Traumtore

"Das Training fand ich am besten. Es war cool, mal von ehemaligen Bundesligaspielern gecoacht zu werden und neue Übungen zu machen. Am Campus haben mir vor allem die Kunstrasenhalle und die ausgestellten Trophäen gefallen", meinte der 13-jährige Colin Schoß.

Das Training wurde schließlich beim gemeinsamen Abendessen im Bistro des DFB-Campus besprochen, ehe sich zum Abschluss nochmal alle im Pressekonferenzraum versammelten. Zwei Ahrtaler durften auf dem Podest Platz nehmen und sich den Fragen stellen. Das Abschlussstatement richtete Chefcoach Michael Prus an die Spieler der JSG: "Das Training mit euch hat total viel Spaß gemacht. Wir Trainer haben viele Traumtore gesehen. Habt weiterhin viel Freude am Fußballspielen und bleibt begeistert. Denn es gibt nicht Schöneres, als in der Gemeinschaft Fußball zu spielen."

"Der beste Tag": Jetzt bewerben!

In den Standardausgaben von "Der beste Tag" werden für gewöhnlich Kinder- und Jugendmannschaften aus zwei Amateurvereinen an den DFB-Campus eingeladen. Dort gibt es einen Blick hinter die Kulissen, eine Trainingseinheit mit DFB-U- oder Stützpunkttrainer*innen und große Augen in der Kabine der Nationalteams. Kurz: Die Kids sollen sich für drei Stunden fühlen wie echte Profis und einen unvergesslichen Tag erleben.

Zu Gast waren unter anderem bereits Hansi Flick, Martina Voss-Tecklenburg, Laura Freigang, Philipp Lahm und Celia Sasic. Die Bewerbungsphase für die Termine der Standardausgaben läuft aktuell ebenfalls. Ihr wollt euch als Amateurverein bewerben?

Hier geht's zur Bewerbung!

DFB-Projekt für Amateurvereine

Flutkatastrophen, Überschwemmungen, aber auch lange Dürreperioden. Die Klimakrise hat längst auch den Amateurfußball erreicht. Das beweist nicht nur die JSG Ahrtal. Der deutsche Fußball versucht, durch verschiedenste Projekte und Programme seinen Beitrag zu leisten. Das Projekt "NKI: Klimaschutz im Amateurfußball - gemeinsam auf dem Weg zur klimafreundlichen UEFA EURO 2024" wurde vom DFB mit Unterstützung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz ins Leben gerufen. Unter anderem sollen im Rahmen des Projekts Amateurvereine auf klimaschutz.dfb.de über die Hintergründe der Klimakrise aufmerksam gemacht und über Fördermittel für klimafreundliche Maßnahmen aufgeklärt werden. Weitere Informationen zum Projekt sind hier zu finden. Best-Practice-Beispiele für Amateurvereine zur schnellen Umsetzung werden hier vorgestellt.

