Das ist das neue Auswärtstrikot von adidas

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und sein Partner adidas haben heute das neue Auswärtstrikot vorgestellt, in dem die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland auflaufen wird. Das aktuelle weiße Heimtrikot mit schwarzem Bruststreifen bleibt weiterhin im Einsatz.

Das Design des neuen Auswärtstrikots ist von den tiefgrünen Farben der verschiedenen Waldgebiete des Landes inspiriert - vom Schwarzwald bis zum Zauberwald. Das einzigartige Muster in Grüntönen, welches sich über das gesamte Trikot zieht, stellt eine Verbindung zu den ausgedehnten Wäldern Deutschlands her, die sich über ein Drittel der Landfläche erstrecken. Die Brustlogos erscheinen in goldener Farbe. Die drei klassischen Schulterstreifen sowie die applizierten Details am Rundkragen und an den Ärmeln glänzen ebenfalls in Gold. Schwarze Hosen und Stutzen vervollständigen den Auswärts-Look.

"Wir werden dieses Trikot mit viel Freude und Stolz tragen"

"Das neue Auswärtstrikot gefällt mir sehr gut", sagt Nationalspielerin Jule Brand. "Wir freuen uns darauf, dass dieses erstmals beim Auswärtsspiel gegen die Niederlande und dann anschließend bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zum Einsatz kommen wird. Wir werden dieses Trikot mit viel Freude und Stolz tragen."

Das neue Auswärtstrikot der Frauen-Nationalmannschaft ist über den offiziellen DFB-Fanshop hier verfügbar. Die Fan-Version kostet 90 EUR, während die Authentic-Version, die von den Nationalspielerinnen getragen wird, für 140 EUR erhältlich ist. Erstmals wird das Trikot im Länderspiel gegen die Niederlande am 7. April getragen.

[dfb]