Buntes Programm beim Rostock-Spiel gegen Polen

Wenn unsere DFB-Frauen am 31. Mai in Rostock zur Partie gegen Polen antreten, können sich die Fans nicht nur auf das Spiel freuen. Der Fan Club Nationalmannschaft hat für Mitglieder und Zuschauer ein vielfältiges Programm rund um das Ostseestadion vorbereitet.

Ab 17.30 Uhr steht der Fan-Club-Bus auf dem Vorplatz der Nordtribüne des Ostseestadions an der Kopernikusstraße bereit. Hier können sich alle Besucher kostenlose Deutschland-Fahnen abholen oder am Gewinnspiel teilnehmen, um ein Trikot unserer Frauen-Nationalmannschaft zu gewinnen. Auch ein interaktiver Fußball-Ring steht zur Verfügung, an dem Fans ihre Fußball-Skills unter Beweis stellen können.

Außerdem werden die beliebten Spieltag-Pins gegen eine Spende ab einem Euro pro Stück zu erwerben sein. Die Einnahmen kommen dem gemeinnützigen Verein "Herzenswünsche e.V." zugute, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat schwerkranken Kindern lang ersehnte Wünsche zu erfüllen.

[hw]