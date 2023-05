"Born for this": Erfolgsdoku wird fortgesetzt

Eine tolle Nachricht für alle Fans der Frauen-Nationalmannschaft: "Born for this – Mehr als Fußball", die erfolgreiche Doku-Serie, die einen exklusiven Einblick in die Welt der Frauen-Nationalmannschaft zeigt, erhält eine zweite Staffel. Das ZDF sicherte sich die Rechte am Erfolgsformat, das von Warner Bros. ITVP Deutschland gedreht wird. Die Dreharbeiten dazu hatten bereits bei der letzten Länderspielmaßnahme der Frauen-Nationalmannschaft im April begonnen, die auch über die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland andauern werden.

Fans können sich freuen auf insgesamt vier Folgen á 60 Minuten, die sowohl im TV als auch in der ZDFmediathek zu sehen sein werden. Folge 1 wird die Entwicklung des DFB-Teams seit dem verlorenen EM-Finale 2022 in London beleuchten und die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zeigen – zu sehen am Samstag, 15. Juli, um 21:45 Uhr. Die weiteren Folgen werden nach der Weltmeisterschaft ausgestrahlt.

Voss-Tecklenburg: "Den Menschen zeigen, wer wir sind"

"Die erste Staffel von Born for this war bereits ein voller Erfolg und hat unsere großartigen Persönlichkeiten im Team und ihre Geschichten noch sichtbarer gemacht", sagt Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. "Genau das war unser Ziel – den Menschen zu zeigen, wer wir sind und welche Werte wir leben, auf und neben dem Platz. Wir freuen uns daher sehr, daran nun mit Staffel zwei anzuknüpfen und unsere Fans so auch wieder ganz nah auf unsere spannende Reise zur Weltmeisterschaft mitzunehmen."

Auch Dr. Holger Blask, DFB-Geschäftsführer Marketing, Vertrieb und Event, freut sich über die Fortsetzung: "Nach der positiven Resonanz von Zuschauern und Fans und somit dem grandiosen Erfolg der ersten Staffel, die die Bekanntheit unserer Nationalspielerinnen und die Sichtbarkeit des Frauenfußballs insgesamt erheblich gesteigert hat, freuen wir uns nun sehr auf die zweite Staffel, die exklusiv im frei empfangbaren Fernsehen beim ZDF zu sehen sein wird."

Die Doku bleibt auch in der Fortsetzung ein zentraler Meilenstein der Strategie Frauen im Fußball 2027, die zu den wichtigsten Zukunftsprojekten im DFB zählt. Einer der bedeutendsten Punkte der Strategie ist die Steigerung der Sichtbarkeit.

[dfb]