Blindenfußball-Bundesliga startet im April in neue Saison

Ein wenig anders – das ist die Mitte April in die neue Saison startende Blindenfußball-Bundesliga. Mit dem FC Ingolstadt als Liganeuling, fünf Spieltagen in Stuttgart, Wolfsburg, Dortmund, Hamburg und Köln sowie einem neuen Spielplan sind nun auch offiziell die Weichen für eine spannende Spielzeit 2023 gestellt. Die europaweit einzigartige Spielrunde für blinde und sehbehinderte Spielerinnen und Spieler feiert dabei in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen.

Neun Mannschaften nehmen an der Saison 2023 teil. Neben dem aktuellen Deutschen Meister FC St. Pauli und Rekordchampion MTV Stuttgart sind die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg, Borussia Dortmund, Hertha BSC, der FC Schalke 04, die Spielgemeinschaft Fortuna Düsseldorf/PSV Köln, der VSC/ABSV Wien sowie erstmals die Mannschaft des FC Ingolstadt mit dabei.

Zwei Stadtspieltage in Wolfsburg und Köln

Der Saisonauftakt findet am 15. und 16. April 2023 beim MTV Stuttgart statt. Damit beginnt die diesjährige Spielrunde fast einen Monat früher als im Vorjahr. Hintergrund ist die Teilnahme der Blindenfußball- Nationalmannschaft an der IBSA-Weltmeisterschaft in Birmingham im August. Am 13. Mai 2023 findet in Kooperation mit der Stadt Wolfsburg, Volkswagen, dem VfL Wolfsburg und dem Niedersächsischen Fußballverband ein Stadt-Spieltag auf dem Hollerplatz in Wolfsburg statt.

Der dritte Spieltag wird am 3. und 4. Juni auf dem Vereinsgelände des Blindenfußball-Teams von Borussia Dortmund durchgeführt. Spieltag 4 findet am 8. und 9. Juli auf dem Vereinsgelände des FC St. Pauli statt. Das Saisonfinale steigt am 16. September im Rahmen der Fußball- Inklusionstage auf dem Roncalliplatz in Köln.

Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga gibt es hier.

Die teilnehmenden Teams:

1. FC St. Pauli

2. MTV Stuttgart​

3. SFBG Blista Marburg

4. Borussia Dortmund

5. FC Schalke 04

6. Hertha BSC

7. SG Fortuna 95 Düsseldorf / PSV Köln

8. VSC/ABSV Wien

9. FC Ingolstadt

Die Spieltage:

15./16.4.2023, Vereinsgelände des MTV Stuttgart

13.5.2023, Hollerplatz Wolfsburg

3./4.6.2023, Vereinsgelände von Borussia Dortmund

8./9.7.2023, Vereinsgelände des FC St. Pauli

16.9.2023, Roncalliplatz Köln

