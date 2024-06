Der Deutsche Meister wird gefordert: St. Pauli trifft am Samstag auf Borussia Dortmund

Blindenfußball-Bundesliga gastiert am 2. Spieltag in Ingolstadt

Die Blindenfußballer des FC Ingolstadt stehen vor einer Premiere. Erstmals richtet der Verein aus Oberbayern an diesem Wochenende im heimischen Audi Sportpark (Sportpark 1b, 85053 Ingolstadt) einen Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga aus. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf vier packende Partien freuen. Der Eintritt ist frei.

Das erste Spiel bestreiten heute zwei Titelaspiranten. Der FC St. Pauli, Deutscher Meister von 2022, trifft um 10 Uhr auf das ambitionierte Team von Borussia Dortmund. Mit Spannung wird erwartet, ob der letztjährige Vizemeister aus Hamburg nach der Niederlage am ersten Spieltag zurück in die Erfolgsspur findet.

Für Jonathan Tönsing ist dies ein besonderes Spiel, wechselte er doch vor der Spielzeit von den Kiezkickern ins östliche Ruhrgebiet, um eine "neue Herausforderung in einem neuen Umfeld" in Angriff zu nehmen. "Ich bereite mich aber wie auf jedes andere Spiel vor", sagt er. Auch setze er sich kein konkretes Meisterschaftsziel. "Wir müssen als Team an uns glauben, dann springt etwas Gutes heraus", erklärt der 24-jährige Nationalspieler. Anschließend spielt um 12 Uhr der VSC/ABSV Wien gegen Fortuna Düsseldorf. Beide Mannschaften haben jeweils ihr erstes Saisonspiel verloren und wollen nun den ersten Sieg einfahren.

"Eine besonders faszinierende Facette des Handicap-Fußballs"

Aus gesundheitlichen Gründen musste der FC Ingolstadt seine für das Wochenende geplanten Partien absagen. Vor diesem Hintergrund bestreiten die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg bereits um 15 Uhr die nächste Begegnung gegen den FC Schalke 04. Alican Pektas, Torjäger des amtierenden Deutschen Meisters und aktuellen Tabellenführers aus Marburg, ließ nach den ersten beiden Siegen in Köln wissen, man habe spielerisch noch Luft nach oben. Gleichwohl sorgte das Team aus Gelsenkirchen am ersten Spieltag mit einem 3:2-Sieg gegen den FC St. Pauli für eine faustdicke Überraschung. Die Konkurrenz aus Marburg sollte also gewarnt sein.

Zum Abschluss des Spieltages trifft am Sonntag um 10 Uhr Borussia Dortmund auf Fortuna Düsseldorf. "Blindenfußball ist eine besonders faszinierende Facette des Handicap-Fußballs", betont Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger, die gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband und dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband bereits seit dem Jahr 2008 die Blindenfußball-Bundesliga organisiert. "Hier sieht man, dass es möglich ist, ohne etwas Sehen zu können, auf hohem sportlichen Niveau Fußball zu spielen. Das begeistert die Zuschauerinnen und Zuschauer und fördert die Inklusion."

Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga finden Interessierte hier.

Der Spieltag in der Übersicht

Samstag

10 Uhr FC St. Pauli - Borussia Dortmund 12 Uhr VSC/ABSV Wien - Fortuna 95 Düsseldorf 15 Uhr FC Schalke 04 - SF BG Blista Marburg

Sonntag

10 Uhr Borussia Dortmund - Fortuna 95 Düsseldorf

[dfb]