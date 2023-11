Assan Ouédraogo muss verletzt abreisen

Mittelfeldspieler Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 hat sich im zweiten Gruppenspiel der U 17-Weltmeisterschaft am Fuß verletzt. Nach eingehender Untersuchung wurde in Jakarta festgestellt, dass beim Foul seines neuseeländischen Gegenspielers ein Band an Ouédraogos rechtem Sprunggelenk beschädigt wurde. Kurz darauf musste er das Feld verlassen und wurde durch Robert Ramsak ersetzt.

DFB-Trainer Christian Wück sagt zur am Sonntag beginnenden Abreise des U 17-Europameisters: "Es tut mir sehr leid für Assan, der nach seinem behutsamen Wiedereinstieg als wichtige Stütze für die K.O.-Phase der WM bei uns eingeplant war. Dass sein Gegenspieler für dieses Foul nur die Gelbe Karte gesehen hat, verwundert mich noch immer. Wir wünschen Assan eine schnelle Genesung und drücken ihm im weiteren Saisonverlauf die Daumen."

Eine Nachnominierung wie im Fall von Bilal Yalcinkaya erlauben die FIFA-Regeln nur bis 24 Stunden vor dem ersten Turnierspiel und ist somit nicht mehr möglich. Im DFB-Kader verbleiben 20 Spieler, die am Samstag (10 Uhr, live bei Sky Sport) im abschließenden Gruppenspiel auf Venezuela treffen.

[jf]