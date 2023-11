U 17-WM: Bilal Yalcinkaya wird nachnominiert

Am heutigen Sonntag (ab 13 Uhr, live auf skysport.de) beginnt für die deutsche U 17-Nationalmannschaft mit dem Gruppenspiel gegen Mexiko die Weltmeisterschaft. Krankheitsbedingt steht Farid Alfa-Ruprecht von Manchester City nicht mehr im Kader. Für ihn wird Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV nachnominiert, der am Montag im Teamhotel in Bandung eintreffen soll.

In der A-Junioren-Bundesliga überzeugte Yalcinkaya in dieser Saison mit sieben Scorerpunkten in zehn Spielen. Auch deshalb stand er am Samstag im HSV-Kader für das Spiel in der 2. Bundesliga. Unter Trainer Christian Wück lief er bislang in fünf Länderspielen auf und erzielte dabei ein Tor. Der HSV ist der 14. Verein, der einen Spieler für das 21-köpfige DFB-Aufgebot abstellt.