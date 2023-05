Ariane Hingst verlässt den DFB

Hingst verlässt den DFB: "Ich konnte in den knapp zwei Jahren viel dazulernen"

Ex-Welt- und Europameisterin Ariane Hingst wird den Deutschen Fußball-Bund (DFB) mit sofortiger Wirkung verlassen. Der DFB ermöglicht der Co-Trainerin der deutschen U 19-Frauen damit einen frühzeitigen Wechsel zum FC Viktoria 1889 Berlin, bei dem sie nun die Aufgabe der Geschäftsführerin Sport bei den Frauen übernimmt.

Hingst hat 174 Länderspiele absolviert, war zweimal Weltmeisterin (2003 und 2007) und viermal Europameisterin (1997, 2001, 2005 und 2009) und gewann drei olympische Bronzemedaillen (2000, 2004 und 2008). Im Sommer 2021 begann sie als Assistenztrainerin bei den DFB-Juniorinnen, nachdem sie zuvor insgesamt fünfeinhalb Jahre als Co-Trainerin bei den Frauen des VfL Wolfsburg tätig gewesen war. Bereits während ihrer Zeit beim DFB setzte sich die 43-Jährige besonders für die Förderung und Professionalisierung des Frauenfußballs in Berlin ein.

"Für zwei unvergessliche und schöne Jahre beim DFB möchte ich mich herzlich bei den DFB-Verantwortlichen, den Mitarbeitenden, meinem Trainer*innen- und Staffteam sowied bei allen Spielerinnen, die ich auf ihrem Weg begleiten durfte, bedanken", sagt Hingst. "Auch wenn es zu Beginn ungewohnt war, nicht täglich auf dem Platz zu stehen: Es war es eine tolle Erfahrung, in einem anderen Arbeitsumfeld mit den jungen Spielerinnen zusammenarbeiten zu dürfen. Ich konnte in den knapp zwei Jahren viel dazulernen. Nun wird es für mich Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen. Ich werde mich aber immer wieder gerne an den DFB und das tolle Team, mit dem ich arbeiten durfte, zurückerinnern."

Chatzialexiou: "Wir werden Ari in unserem Team vermissen"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, sagt: "Mit insgesamt 174 Länderspielen ist Ari auch nach ihrer aktiven Karriere immer ein Kind des DFB geblieben. Ihre Rückkehr nach vielen Jahren im professionellen Vereinsfußball war für uns unglaublich wertvoll, weil ihre Erfahrungen als Trainerin und Spielerin unheimlich hilfreich für die jungen Spielerinnen waren, die sie auf ihrem Weg begleitete. Ari hat im Trainer*innenteam die Spielerinnen nicht nur mit ihrer ausgeprägten Fußballfachkompetenz weiterentwickelt. Sie hat auch immer authentisch vermittelt, was man als Spielerin benötigt, um dauerhaft den Durchbruch zu schaffen. Wir wünschen Ari für ihre neue Aufgabe alles Gute und werden sie als Trainerin und Persönlichkeit in unserem Team vermissen."

Bis zum Saisonende und damit auch bei der Europameisterschaft in Belgien (18. bis 30. Juli 2023) wird Ex-Nationalspielerin Melanie Behringer, derzeit Co-Trainerin der U 16-Juniorinnen, die U 19-Frauen als Assistenztrainerin begleiten und so das Team von Chefcoach Kathrin Peter komplettieren.

