ARD-Mediathek: Doku-Serie über Elite-Schiedsrichter

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hat für die Dokumentation "UNPARTEIISCH" ein Jahr lang die Elite-Schiedsrichter des DFB begleitet. Das Ergebnis mit spannenden Einblicken ist ab Freitag, 11. August, zu sehen.

Deniz Aytekin, Daniel Siebert, Sven Jablonski, Angelika Söder und weitere deutsche Spitzen-Referees stehen im Mittelpunkt der fünfteiligen Serie. Das Team um Autor Tom Häussler war während der Saison 2022/2023 immer wieder dabei, wenn es für die Unparteiischen ernst wurde: bei den Trainingslagern in Herzogenaurach und in Portugal, beim Eröffnungsspiel der Bundesliga, beim Topspiel der Frauen-Bundesliga, beim Hamburger Stadtderby in der 2. Bundesliga und zu guter Letzt auch beim DFB-Pokalfinale in Berlin.

Ab 11. August in der ARD-Mediathek

Es geht um Spielvorbereitung, um die körperliche Fitness, um die Arbeit der Sportlichen Leitung hinter den Kulissen und vor allem um den öffentlichen Druck, mit dem die Schiedsrichter*innen umgehen müssen. Vorwürfe, Kritik und Rückschläge werden ebenso thematisiert wie die Kommunikation auf dem Platz und mit dem Video-Assistenten – mit exklusiven Ausschnitten aus dem Funkverkehr.

"UNPARTEIISCH" hat die DFB-Schiris bei der Leistungsprüfung, in der Kabine, auf Reisen und im privaten Umfeld erlebt. Alle fünf Folgen gibt es ab dem 11. August 2023 in der ARD-Mediathek. Am 26. August ab 22 Uhr sowie am 12. September ab 23.30 Uhr ist die Reihe im Ersten zu sehen.

Den Trailer gibt es hier.