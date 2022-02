Algarve Cup: Niederlage gegen Spanien

Niederlage gegen starken Gegner: Die U 17-Nationalmannschaft musste sich im zweiten Spiel des Algarve Cups Rekordeuropameister Spanien 0:2 (0:1) geschlagen geben. Am Dienstag (ab 17 Uhr) trifft das DFB-Team zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers auf die Slowakei. Bereits am Freitag hatte das Team von Heiko Westermann, der den erkrankt fehlenden Cheftrainer Marc Meister vertritt, 1:1 gegen Gastgeber Portugal gespielt.

"Spanien war der bisher stärkste Gegner, gegen den wir in der U 17 gespielt haben", so Westermann. "Wir haben drei, vier Fehler gemacht, die die Spanier gnadenlos bestraft haben. Nach dem 0:2 sind wir aber nochmal super zurückgekommen und haben eine klasse Mentalität gezeigt. Wir hatten klare Spielvorteile und auch einige Großchancen, haben aber leider kein Tor mehr geschossen. Das Spiel hatte einen großen Lerneffekt und hat gezeigt, dass gegen die großen Mannschaften alles passen muss."

Spanien schlägt zweimal eiskalt zu

Die 200 Zuschauer*innen im Estadio Municipal sahen eine ausgeglichene erste halbe Stunde, ehe der Leverkusener Iker Bravo (37.) die Spanier in Führung brachte. Kurz nach der Pause zeigten sich die Südeuropäer erneut eiskalt: Nach einem Ballverlust im Spielaufbau erzielte Pol Fortuny (56.) von Real Madrid das 2:0. Trotz guter Gelegenheiten - vor allem auf deutscher Seite - blieb es bei diesem Ergebnis.

Das Turnier in Portugal ist die letzte Generalprobe für die U 17, bevor in einem guten Monat die 2. EM-Qualifikationsrunde beginnt, bei der es um ein Ticket für die EM in Israel geht. In jenem Qualifikationsturnier trifft der deutsche Nachwuchs auf Georgien (23. März), Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März).