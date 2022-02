Remis zum Turnierauftakt gegen Portugal

Guter Auftakt in den Algarve Cup: Die U 17-Nationalmannschaft hat sich im ersten Spiel des Turniers in Lagos 1:1 (1:1) von Gastgeber Portugal getrennt. Am Sonntag (ab 17 Uhr) wartet Rekordeuropameister Spanien in der zweiten Partie auf den deutschen Nachwuchs, zum Abschluss geht es am Dienstag (ab 17 Uhr) gegen die Slowakei.

"Es war ein insgesamt ausgeglichenes Spiel. In der Anfangsphase waren wir klar überlegen und gehen auch verdient in Führung. Die Portugiesen waren sogar etwas eingeschüchtert, würde ich sagen", so Assistenztrainer Heiko Westermann, der in Abwesenheit des erkrankt fehlenden Chefcoachs Marc Meister die Mannschaft an der Seitenlinie betreut. "Nach 25, 30 Minuten wurden wir fahrlässiger und laden Portugal ein. In der zweiten Halbzeit war es ein zerfahrenes, intensives Duell mit vielen Emotionen auf dem Platz."

Ulrich bringt DFB-Team früh in Führung

Das DFB-Team startete furios in die Partie. Bereits in der dritten Minute musste der portugiesische Keeper Diogo Fernandes hinter sich greifen, Laurin Ulrich vom VfB Stuttgart traf sehenswert. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kassierte Deutschland durch José Rodrigues den Ausgleich (43.).

Bereits in einem Monat beginnt für die U 17 die wichtige 2. EM-Qualifikationsrunde, bei der es gegen Georgien (23. März), Turniergastgeber Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März) um ein Ticket für die EM in Israel geht. Die erste Qualirunde hatte Deutschland mit drei Siegen auf Platz eins beendet. Auch die weiteren sechs Länderspiele dieser Saison, darunter drei beim Sieg beim Vier-Nationen-Turnier Anfang September, hatte der DFB-Nachwuchs gewonnen.

[dfb]