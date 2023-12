3. Liga auf Rekordkurs: Mehr als 9000 Zuschauer im Schnitt

Die 3. Liga ist auf dem besten Weg zu ihrem nächsten Zuschauerrekord. In der Hinrunde der laufenden Saison kamen im Schnitt mehr als 9260 Fans pro Spiel in die Stadien. Das liegt deutlich über der Bestmarke aus der Vorsaison (8199). Erstmals in ihrer Geschichte liegt die 3. Liga über der 9000er-Marke.

Insgesamt strömten über 1,74 Millionen Menschen zu den 188 absolvierten Partien in der aktuellen Spielzeit 2023/2023. Zwei Nachholspiele stehen noch aus, darunter die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen.

Größter Zuschauermagnet ist weiterhin die SG Dynamo Dresden. Der Tabellenzweite begrüßte fast 29.000 Menschen pro Heimspiel. Hält diese Resonanz an, würden die Dresdner ihren eigenen Rekord in der 3. Liga brechen. Noch nie hatte ein Drittligist einen besseren Besucherschnitt. In der Vorsaison waren es 24.500 pro Spiel im Rudolf-Harbig-Stadion.

Sechs Klubs mit fünfstelligem Zuschauerschnitt

Arminia Bielefeld (17.100) und Rot-Weiss Essen (16.700) folgen im Zuschauer-Ranking auf den Plätzen zwei und drei. Auch der TSV 1860 München (15.000), MSV Duisburg (12.600) und 1. FC Saarbrücken (10.800) verzeichnen fünfstellige Durchschnittswerte. Bester Aufsteiger ist der SSV Ulm mit 9800 Fans pro Heimspiel, knapp vor dem SC Preußen Münster (9600).

Die 3. Liga hatte im Sommer bereits einen Traumstart in die Saison hingelegt. Mehr als 111.000 Fans hatten die zehn Partien des ersten Spieltags gesehen - über 11.000 Fans pro Partie. Es war der drittbeste Auftaktwert seit Gründung der Liga im Jahr 2008. Bestbesuchter Spieltag überhaupt in der 3. Liga ist noch immer der 38. Spieltag der Saison 2015/2016, als 122.570 Fans die Stadien gefüllt hatten.

Die Zuschauerzahlen im Detail

Mannschaft Zuschauerzahlen gesamt Zahl Heimspiele Zuschauerschnitt Dynamo Dresden 259.493 9 28.833 Arminia Bielefeld 171.053 10 17.105 Rot-Weiss Essen 167.363 10 16.736 1860 München 120.000 9 15.000 MSV Duisburg 126.176 10 12.618 1. FC Saarbrücken 107.652 10 10.765 SSV Ulm 1846 Fußball 88.368 9 9819 Preußen Münster 86.489 9 9610 Erzgebirge Aue 79.904 9 8878 Jahn Regensburg 81.661 10 8166 Waldhof Mannheim 78.306 10 7831 Hallescher FC 67.535 9 7504 FC Ingolstadt 57.002 9 6334 VfB Lübeck 51.851 9 5761 SV Sandhausen 40.252 9 4472 Viktoria Köln 42.899 10 4290 SpVgg Unterhaching 34.384 9 3820 Borussia Dortmund II 36.266 10 3627 SC Verl 25.469 10 2547 SC Freiburg II 19.353 9 2150

[jb]