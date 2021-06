2:1 gegen Gladbach: Hoffenheims U 20 schafft Klassenverbleib

Die U 20 der TSG Hoffenheim darf sich auf ihre achte Saison in Folge in der 2. Frauen-Bundesliga freuen. Das Team von Trainer Siegfried Becker gewann im Rahmen der Relegation nach dem 1:0 (0:0) im Hinspiel auch das zweite Duell mit Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:0) und sicherte sich damit den Klassenverbleib. Die Gäste vom Niederrhein müssen erstmals seit der Spielzeit 2014/2015 künftig wieder in der Regionalliga West, der dritthöchsten Spielklasse im deutschen Frauenfußball, an den Start gehen.

Vor eigenem Publikum im Sinsheimer Helmut-Gmelin-Stadion brachte Linette Hofmann (24.) die TSG während der ersten Halbzeit 1:0 in Führung. Nach dem Ausgleich durch Jana Kaiser (55.) war die Borussia nur noch ein Tor vom Klassenverbleib entfernt. Die eingewechselte Anouk Blaschka (74.) erlöste jedoch die Hoffenheimer U 20 mit dem Siegtreffer. Nach dem Abpfiff von Schiedsrichterin Naemi Breier (Konz) waren der Jubel und die Erleichterung bei der TSG riesengroß.

