Jubel um Torschützin Karlo Görlitz: Hoffenheim gelingt Sieg in Mönchengladbach

Relegation: Hoffenheimer U 20 legt vor

In der Relegation um den Klassenverbleib in der 2. Frauen-Bundesliga hat sich die U 20 der TSG Hoffenheim eine günstige Ausgangsposition verschafft. Das Team von Trainer Siegfried Becker, das in der Süd-Staffel auf Rang sechs gelandet war, gewann das Hinspiel beim Nord-Tabellensechsten Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0).

Den entscheidenden Treffer für die TSG erzielte Karla Görlitz (73.). Die 20 Jahre alte Defensivspielerin verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern direkt. Damit sorgte sie dafür, dass Hoffenheim mit einem knappen Vorsprung in das Rückspiel am nächsten Sonntag, 27. Juni (ab 11 Uhr, live bei Soccerwatch.tv), im Sinsheimer Helmut-Gmelin-Stadion geht.

Ausgetragen werden die Relegationsspiele zur 2. Frauen-Bundesliga im Europokalmodus, also mit Auswärtstor-Regelung. Das heißt: Im Rückspiel vor eigenem Publikum würde der TSG Hoffenheim II jeder Sieg und auch schon jedes Unentschieden reichen, um den Klassenverbleib bereits während der regulären Spielzeit perfekt zu machen. Borussia Mönchengladbach muss dagegen unbedingt gewinnen und nach Möglichkeit zumindest zwei Treffer erzielen. Nur bei einem 1:0 für Gladbach ginge es in die Verlängerung und - wenn dort kein weiterer Treffer fallen sollte - ins Elfmeterschießen.

TSG-Trainer Siegfried Becker: "Noch nicht am Ziel"

"Die TSG war an diesem Tag das bessere Team", gab Gladbachs Trainer Romeo Schäfer gegenüber DFB.de ehrlich zu: "Wir hatten offensiv zu wenige Aktionen, konnten den Gegner nicht genügend beschäftigen und daher zu selten für Entlastung sorgen."

Dennoch sieht Schäfer noch Chancen auf den Klassenverbleib. "Im Rückspiel müssen wir wesentlich mutiger und entschlossener auftreten. Wenn uns in Hoffenheim ein Tor gelingt, dann kommt auch der Gegner stärker unter Zugzwang", so der Borussia-Trainer, der das Team erst im Laufe der Rückserie übernommen hatte.

TSG-Trainer Siegfried Becker freute sich im Gespräch mit DFB.de über eine "gute Ausgangsposition für das Rückspiel", warnte seine Spielerinnen aber auch: "Es ist erst die Hälfte der Relegation gespielt, wir sind noch nicht am Ziel. Wir müssen im Rückspiel eine weitere gute Leistung bringen, um den Klassenverbleib perfekt zu machen."

Corres rettet auf der Linie - Dick verhindert Ausgleich

Schon während der ersten Halbzeit hatten die Gäste, bei denen im Mittelfeld Franziska Harsch aus dem Bundesligakader nach überstandener Verletzung von Beginn an dabei war, mehr und auch die besseren Chancen. So musste Gladbachs Abwehrspielerin Carolin Corres nach einem Kopfball einmal auf der Torlinie klären. Karla Görlitz scheiterte aus spitzem Winkel an Borussia-Torhüterin Claudia Hoffmann. Nach der Pause hatte außerdem die eingewechselte Hoffenheimerin Selina Vobian Pech mit einem Lattenschuss.

Erst nach dem sehenswerten Treffer von Karla Görlitz (73.) hatte Gladbachs Amber van Heeswijk - ebenfalls per Freistoß - eine gute Möglichkeit, den Ausgleich zu erzielen. TSG-Torhüterin Laura Johanna Dick war jedoch auf dem Posten und wehrte glänzend ab.

