2. Spieltag: Google Pixel Frauen-Bundesliga live im TV und im Stream

Im Rahmen der DFB-Nachhaltigkeitsstrategie "Gutes Spiel" setzen die insgesamt 32 Vereine der 3. Liga und Google Pixel Frauen-Bundesliga mit dem "Aktionsspieltag Nachhaltigkeit" ein Zeichen für Nachhaltigkeit im Sport. Dieser findet an den kommenden zwei Spieltagen, vom 13. bis 16. September und vom 20. bis 23. September 2024, statt.

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga geht nach der 2. Pokalrunde im DFB-Pokal am kommenden Wochenende wieder zurück in den Liga-Alltag. Den Auftakt macht das Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig, außerdem treffen unter anderem Bayer 04 Leverkusen und Eintracht Frankfurt sowie die TSG 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg aufeinander. Eintrittskarten für alle Begegnungen können über das zentrale Ticketportal fbl.tickets erworben werden. DFB.de fasst alle Infos zur TV-Übertragung am 2. Spieltag zusammen.

Wo laufen die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Alle 132 Partien der Google Pixel Frauen-Bundesliga, also auch die sechs Spiele des 2. Spieltags, werden live bei MagentaSport und DAZN gezeigt.

Welche Spiele am 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga laufen im Free-TV?

Am 2. Spieltag wird das Auftaktspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig am Freitag, 13. September (ab 18 Uhr) im kostenlosen Stream bei DAZN übertragen. Dazu läuft die Partie auf DF1 und dem YouTube-Kanal DAZN Fußball. Außerdem ist das Duell TSG 1899 Hoffenheim gegen den SC Freiburg am Montag, 16. September (ab 18 Uhr), im Free-TV bei Sport1 zu sehen.

Zu welchen Zeiten spielt die Google Pixel Frauen-Bundesliga?

Grundsätzlich werden die Spiele der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Saison 2024/2025 zu folgenden Anstoßzeiten ausgetragen: Der Spieltag beginnt mit einer Partie am Freitag (ab 18.30 Uhr). Es folgen jeweils zwei Begegnungen am Samstag (ab 12 und 14 Uhr) und am Sonntag (ab 14 und 18.30 Uhr). Das Ansetzungsformat sieht zum Abschluss des Spieltags eine Partie am Montag (ab 18 Uhr) vor, die im Free-TV auf Sport1 gezeigt wird.

MagentaSport überträgt auch in der laufenden Spielzeit alle 132 Partien live, co-exklusiv auch DAZN. Zudem haben ARD und ZDF das Recht auf zehn frei empfangbare Livespiele pro Saison, insgesamt werden also 32 Begegnungen pro Spielzeit live im Free-TV gezeigt. Highlights aller Partien werden von ARD/ZDF, MagentaSport, DAZN und Sky angeboten.

Der 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga in der Übersicht:

Freitag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN free)

FC Bayern München – RB Leipzig

Samstag (ab 12 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

FC Carl Zeiss Jena – VfL Wolfsburg

Samstag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

SV Werder Bremen – 1. FFC Turbine Potsdam

Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

Bayer 04 Leverkusen – Eintracht Frankfurt

Sonntag (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN)

1. FC Köln – SGS Essen

Montag (ab 18 Uhr, live auf Sport1, MagentaSport und DAZN)

TSG 1899 Hoffenheim – SC Freiburg