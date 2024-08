2. Runde zeitgenau angesetzt: Union gegen Leipzig live bei Sky

Anfang September geht der DFB-Pokal der Frauen in die zweite Runde der Saison 2024/2025. Dann steigen auch die zwölf Teams der Google Pixel Frauen-Bundesliga aus der vergangenen Spielzeit sowie die zwei bestplatzierten Mannschaften der 2. Frauen-Bundesliga aus der Vorsaison ein. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat nun die 16 Partien der zweiten Runde zeitgenau angesetzt, gespielt wird vom 6. bis 11. September. Wie schon in der ersten Runde zeigt Sky ein DFB-Pokalspiel live - das von Zweitligaaufsteiger Union Berlin am Sonntag, 8. September (ab 16 Uhr), gegen den Bundesligisten RB Leipzig im Stadion an der Alten Försterei.

Die erste Partie der zweiten Runde bestreitet der aktuelle DFB-Pokalgewinner: Am Freitag, 6. September (ab 18.30 Uhr), gastiert Seriensieger VfL Wolfsburg im Berliner Stadion am Wurfplatz bei Hertha BSC. Am Samstag, 7. September, finden die Partien MSV Duisburg gegen den Hamburger SV (ab 13 Uhr) sowie 1. FC Nürnberg gegen SC Freiburg, SV Meppen gegen FC Carl Zeiss Jena und Kieler MTV gegen VfL Bochum (jeweils ab 14 Uhr) statt. Am selben Tag (ab 17 Uhr) trifft der 1. FSV Mainz 05 im Bruchwegstadion auf Kickers Offenbach.

Zwei Derbys am Sonntag

Am Sonntag, 8. September, werden acht Partien gespielt, darunter das Gastspiel der frisch gebackenen Supercup-Siegerinnen des FC Bayern München beim SC Sand, das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln (jeweils ab 14 Uhr) sowie die Duelle FC Viktoria Berlin gegen 1. FFC Turbine Potsdam und Arminia Bielefeld gegen SV Werder Bremen (beide 15 Uhr).

Um den letzten Platz im Achtelfinale kämpfen am Mittwoch, 11. September (ab 18.30 Uhr), der 1. FFV Erfurt und Eintracht Frankfurt. Dieses Spiel findet nicht am Wochenende zuvor statt, da die Eintracht am 4. und 7. September in der Qualifikation zur UEFA Women’s Champions League antritt.

Das Achtelfinale steigt vom 22. bis 24. November, die Runde der besten Acht vom 11. bis 13. Februar 2025. Die Halbfinalspiele sind für den 22. und 23. März 2025 terminiert, ehe am 1. Mai 2025 das große Finale im Kölner RheinEnergieStadion steigt.

[yr]