0:2 zum Turnierauftakt: U 16 verliert gegen die Niederlande

Die U 16-Junioren sind mit einer Niederlage in das UEFA-Entwicklungsturnier an Portugals Algarveküste gestartet. Die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus unterlag zum Auftakt in Vila Real do Santo Antonio der Auswahl der Niederlande 0:2 (0:0). Im Parallelspiel setzten sich die Gastgeber 3:1 (1:1) gegen Kolumbien durch.

Amourrichio Van Axel Dongen leitete den Sieg von "Jong Oranje" in der 50. Minute ein, Aurelio Oehlers sorgte eine Viertelstunde später für die Entscheidung (65.).

"Kleinigkeiten haben den Ausschlag gegeben"

"Der Unterschied war heute die Durchsetzungskraft, da waren wir ein Stück weit unterlegen", analysierte Prus die Partie. "Es war ein ordentliches Spiel beider Mannschaften, bei dem am Ende Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben haben", so der Trainer weiter: "Wir hatten auch unsere Möglichkeiten, aber es fehlte immer ein Quäntchen".

Am Samstag (ab 14 Uhr) geht es an gleicher Stelle gegen Kolumbien, ehe am Dienstag (ab 14 Uhr) das abschließende Spiel gegen Gastgeber Portugal ansteht.