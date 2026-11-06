Das nächste Fan-Match in Berlin steht an

Am 16. November trifft die deutsche Fan-Auswahl im Rahmen des Länderspiels gegen die Niederlande in Berlin auf die niederländische Fan-Auswahl. Sei dabei und sichere dir mit deiner Bewerbung die Chance, selbst auf dem Platz zu stehen.

Gespielt wird ab 14 Uhr auf dem Sportgelände des SC Westend 1901 Berlin e.V. (Jungfernheideweg 70, 13629 Berlin). Alle Spieler*innen treffen sich bereits um 12.30 Uhr vor Ort. Ob auf Rasen oder Kunstrasen gespielt wird, entscheidet sich wetterabhängig. Bitte bringt deshalb passendes Schuhwerk für beide Untergründe mit.

Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft können sich bis zum 11. November für das Fan-Match bewerben.

Auch Zuschauer*innen sind herzlich willkommen und können die deutsche Auswahl vor Ort unterstützen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wir freuen uns auf ein tolles Fan-Match und zahlreiche Bewerbungen!